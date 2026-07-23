고려 삼별초 유적 ‘남해 대장군지’ 경남도 기념물 지정 예고

경남도는 고려 삼별초와 관련된 유적인 ‘남해 대장군지’를 경남도 기념물로 지정 예고했다고 23일 밝혔다.

남해 서면 서호마을에 있는 남해 대장군지는 고려 후기 대몽항쟁을 한 삼별초 관련 유적으로 전해지는 곳으로, 고려 시대 역사 흔적을 보여주는 중요한 장소이다.

발굴조사 결과 삼별초의 거점인 진도 용장성과 유사한 공간을 구성하고 있었다. 5단 계단식 구조의 땅 위에 고려 중기에 조성된 건물지를 확장해 대규모 축대와 배수시설을 단계적으로 설치한 13세기 대몽항쟁기의 건물군이 확인됐다.

이를 통해 남해 대장군지가 고려 삼별초의 이동과 항쟁, 남해안 일대의 군사·해양 활동을 이해하는 데 의미가 크다.

경남도는 그동안 관계 전문가의 현지조사와 검토를 통해 남해 대장군지의 역사적 가치와 보존 상태, 지정 필요성 등을 확인해 왔다. 이번 지정 예고는 해당 유적을 체계적으로 보존·관리하고, 향후 역사문화자원으로 활용하기 위한 절차이다.

지정 예고 기간은 예고일로부터 30일간이다. 경남도는 예고 기간 주민과 이해관계자 등 각계의 의견을 수렴하고, 제출된 의견을 검토한 뒤 문화유산위원회 심의 등 관련 절차를 거쳐 최종 지정 여부를 결정할 예정이다.

경남도 관계는 “도내 문화유산의 가치 발굴과 보존을 위해 지속해서 조사·연구를 추진하고 있으며, 지역 정체성을 담은 문화유산을 적극적으로 보호해 나갈 계획”이라고 말했다.