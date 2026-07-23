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경남도, 공공기관 정규직 42명 통합채용···원서접수

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경남도, 공공기관 정규직 42명 통합채용···원서접수

입력 2026.07.23 13:23

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경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 하반기 도 산하 8개 공공기관에서 근무할 정규직 42명을 통합해 선발한다고 23일 밝혔다.

기관별로는 경남개발공사 5명, 재단법인 경남로봇랜드재단 4명, 재단법인 경상남도투자경제진흥원 1명, 경남신용보증재단 4명, 재단법인 경남문화예술진흥원 3명, 재단법인 경상남도미래세대재단 3명, 경상남도마산의료원 21명, 재단법인 경상남도환경재단 1명을 뽑는다.

경남도가 원서접수와 필기시험을 직접 주관한다. 필기시험은 공통과목 ‘국가직무능력표준 직업기초능력평가’와 공공기관별 직무 특성을 반영한 전공과목으로 치러진다.

서류전형·면접시험·최종합격자 발표는 각 공공기관이 기관별 일정에 따라 진행한다.

응시 희망자는 8월 18일부터 21일까지 경상남도 공공기관 통합채용 인터넷원서접수센터(gyeongnam.saramin.co.kr)에 지원서를 제출해야 한다.

도는 연 2회 공공기관 통합채용을 시행하고 있다. 올 상반기에는 9개 공공기관이 정규직 32명을 통합 채용했다.

경남도 관계자는 “채용과정의 공정성·투명성을 강화해 역량 있는 인재가 선발될 수 있게 노력하겠다”고 말했다.

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