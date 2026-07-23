방학 중 아이 점심 걱정 없게···‘서울아이 든든한끼’ 시작

서울시가 방학 기간 돌봄이 필요한 초등학생에게 점심 식사를 지원하는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업을 25개 자치구 226개 돌봄시설에서 시작했다고 5일 밝혔다.

서울아이 든든한끼는 방학 중 지역아동센터와 우리동네키움센터에서 초등학생에게 점심식사와 함께 식습관 교육과 놀이·독서·체험 등 특화 프로그램을 제공하는 통합 돌봄 서비스다. 기존에 센터를 이용하지 않던 아이들도 참여할 수 있도록 했다.

서울시는 “오세훈 시장이 지난 4월 발표한 ‘서울아이 동행 업(UP) 프로젝트’의 핵심 과제”라며 “전국 최초로 선보이는 사업”이라고 설명했다.

지난 20일 첫 발을 뗀 이번 사업은 다음 달 21일까지 1주일 단위로 총 5회차가 진행된다. 1회차는 170개 센터에서 402명이 신청했다. 2회차는 전체 226개 운영 센터에서 700명이 신청을 마쳤다.

균형 잡힌 점심식사를 위해 어린이급식관리지원센터 전문가가 구성한 월간 표준식단을 적용한다. 가락시장 청과도매시장법인·공판장이 함께하는 ‘얘들아 과일먹자’ 사업과 연계해 주 2회 제철 과일도 제공한다. 식사 전후로는 올바른 손 씻기와 양치질 등 기본 위생 교육과 신체 놀이, 틈새 독서, 가상현실(VR) 체험 등 센터별로 특색 있는 프로그램을 진행한다.

방학 중 점심 제공이 필요한 6∼12세 아동·초등학생 양육자라면 누구나 ‘우리동네키움포털((umppa.seoul.go.kr/icare)’을 통해 신청할 수 있다. 맞벌이·한부모 가정 등 돌봄 공백이 있는 아동을 우선 선발한다. 이용료는 1회차당(평일 5일 기준) 1만원으로, 하루 2000원 수준이다.

오 시장은 이날 서대문구 구립가재울지역아동센터를 방문해 서울아이 든든한끼 사업 현장을 점검했다. 점심 배식을 하며 참여 아동과 현장 종사자들 목소리를 들었다.

오 시장은 “방학 중 식사와 돌봄이 필요한 아이들이 소외되지 않도록 서울아이 든든한끼 사업을 확대하고, 아이들은 행복하고 부모님은 안심할 수 있는 서울을 만들어 나가겠다”고 말했다.