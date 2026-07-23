N수로 수능 성적은 올랐지만…대학 수준·적응엔 뚜렷한 이점 없었다

N수를 거듭할수록 수능 성적은 높아졌지만 입학 대학의 수준이나 대학생활 만족도에서는 뚜렷한 이점을 확인하기 어려웠다는 연구 결과가 나왔다. 특히 삼수생은 현역 입학생보다 행복감이 낮고 학업 태만이 높은 등 대학 적응에서 상대적으로 취약한 모습을 보였다.

한효정 한국교육개발원(KEDI) 연구위원은 23일 보고서를 통해 이같은 연구 결과를 밝혔다. 연구는 2013년 초등학교 5학년생 7324명을 추적한 한국교육종단연구(KELS) 조사 대상 중 현역 입학생 1521명, 재수생 307명, 삼수생 97명 등 2244명의 입시와 대학 생활을 분석했다.

연구진이 가정배경과 고교 성적 등 기존 차이를 통계적으로 통제한 뒤, 삼수생이 같은 조건에서 현역이나 재수로 대학에 입학했다면 어떤 결과를 보였을지를 추정해 분석한 결과, 재수와 삼수를 거칠수록 수능 성적은 높아지는 경향을 보였다. 국어 영역 평균 등급은 현역 3.58등급에서 삼수생 2.95등급으로, 영어는 2.75등급에서 2.32등급으로 개선돼 통계적으로 유의한 차이를 보였다.

다만 입학 대학의 위세와 대학 소재지, 전공 선호도 등에서는 현역 입학생과 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 연구진은 “더 좋은 대학이나 자신이 원하는 전공 학과에 입학하기 위해 N수를 택했다면 그리 성공적이지는 못했던 것”이라고 분석했다.

특히 삼수생의 경우 대학 입학 이후 만족도가 높지 않은 것으로 나타났다. 재수생은 학교생활과 적응, 심리적 건강 등에서 현역과 큰 차이가 없었지만 삼수생은 학업 태만 점수가 1.76으로 현역(1.56)보다 높았다. 전공-적성 일치도는 삼수생이 3.32로 현역(3.69)보다 낮았고 행복도도 7.79로 현역(8.51)에 미치지 못했다. 전공 변경 의향 역시 삼수생이 더 높게 나타났다.

다만 대학 학점과 의사소통·대인관계·자기관리 등 역량에서는 집단 간 통계적으로 유의미한 차이가 없었다. 연구진은 삼수생의 높은 학업 태만이 학업 능력 자체의 저하라기보다 전공 불만족과 낮은 행복감 등 정서적·동기적 어려움을 반영했을 가능성이 있다고 분석했다.

연구진은 N수생의 사회적 배경도 별도 분석했다. 재수생과 삼수생은 현역 입학생보다 가구소득과 사교육비 수준이 높고 서울 소재 대학 진학 목표 비율도 높았다. 고3 당시 월평균 사교육비는 삼수생이 110만9000원, 재수생이 100만9500원으로 현역 입학생(67만8000원)보다 많았다. 연구진은 재수·삼수생을 “상위 대학 진학을 목표로 하는 자원이 풍부한 집단”으로 분석했다.

한 연구위원은 “동일한 조건에서 재수·삼수생은 현역 입학생에 비해 수능 성적이 다소 높을 뿐, 대학 적응도나 역량 측면에서는 뚜렷한 이점이 확인되지 않았다”면서 “N수가 효율적 경쟁 경로라기보다 청년층의 비생산적 경쟁을 유발하여 사회의 생산성을 저해하는 현상에 가깝다는 해석을 뒷받침한다“고 분석했다.

이어 “학생들이 N수를 결정하기 전에 기대 효과와 위험 요인을 충분히 이해할 수 있도록 고교 시기 진로 교육을 강화할 필요가 있다”고 제언했다.