‘야간경제’ 띄우는 서울시···여의도·뚝섬 한강공원에 ‘무료 야영장’ 연다

‘야간경제 활성화’를 민선 9기 핵심 과제로 내세운 서울시가 8월 한 달간 여의도·뚝섬 한강공원에서 무료 야영장을 운영한다. 한강버스·자전거·수영장·축제·배달·지역상권을 연계해 24시간 방문객들의 발길을 붙잡겠다는 구상이다.

서울시는 본격적인 휴가철을 맞아 다음달 여의도·뚝섬 한강공원에서 임시 야영장인 ‘한강 밤핑(밤샘 캠핑)’을 운영한다고 23일 밝혔다. 시는 “단순히 야간 행사 수를 늘리는 데 그치지 않고 이동·여가·문화·먹거리·야영 체험을 유기적으로 연계해 한강 체류시간과 소비를 함께 늘리는 것이 이번 프로젝트의 핵심”이라고 말했다.

여의도 한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬 한강공원 한강플플 잔디밭에 각각 텐트 100동씩 총 200동 규모의 야영장을 조성한다. 운영시간은 매일 오후 5시부터 다음 날 오전 9시까지다.

이용자는 그늘막이나 텐트를 직접 가져오거나 현장에서 유료로 대여할 수 있다. 연박과 취사 행위는 제한한다. 더 많은 시민에게 이용기회를 제공하고 주변 상권으로 소비를 확산하려는 취지다.

한강 밤핑은 전용 페이지(hangangbamping.govent.kr)를 통해 사전 예약제로 운영된다. 장소 이용료는 시범 사업 기간 무료다.

더 많은 즐길거리를 제공하기 위해 기존 한강공원 프로그램을 강화한다. 다음달 30일까지 매주 금·토·일요일 오후 7~9시 여의도 한강공원 수영장에서는 시범 운영 당시 호응을 얻은 ‘야간 디제잉’을 진행한다. 난지 물놀이장에서는 다음달 8일부터 매주 토요일 야간 디제잉을 새롭게 시작한다.

‘한강페스티벌_여름’ 축제도 여의도·뚝섬 한강공원에서 집중적으로 연다. 밤새 한강을 걷는 이색 챌린지 ‘한강 나이트워크 42K’, ‘한강 다리 밑 영화관’ 등 인기 프로그램을 이어간다. 다음달부터 한강버스 야간 운항도 확대한다.

한강 방문객의 체류시간 증가가 실질적인 소비로 이어지도록 배달 편의를 높이고 주변 상권 방문을 유도한다. 여의도와 뚝섬 한강공원 임시 야영장 주변에 야간 임시 배달존 2개를 추가로 설치한다. 인근 전통시장·골목형 상점가 정보도 안내할 예정이다. 야간 심야 안내부스를 운영하고 보안관·공공안전관 순찰을 강화하는 등 안전 관리도 강화한다.

오세훈 서울시장은 민선 9기 들어 ‘야간경제총괄특보’를 신설하고 핵심 7개 실·본부·국이 참여하는 태스크포스(TF)를 가동하는 등 야간경제 활성화에 공을 들이고 있다. 서울시는 향후 ‘한강 밤핑’ 만족도와 내·외국인 방문자수, 평균 체류시간, 주변 상권 매출 변화 등 데이터를 바탕으로 여름철 임시 야영장을 확대 운영하는 방안을 검토할 방침이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강은 이동과 휴식·문화·관광·소비가 한자리에서 연결되는 서울의 가장 경쟁력 있는 야간경제 자산”이라며 “한강을 서울의 대표적인 야간경제 활성화 모델로 발전시키겠다”고 말했다.