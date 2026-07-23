HD현대사이트솔루션, 탄소 배출 감축 도료 개발

탄소 배출량 53% 낮출 것으로 기대

HD현대사이트솔루션이 탄소 배출량을 대폭 줄이는 도료를 개발했다.

HD현대사이트솔루션은 23일 굴착기와 휠로더 등 건설기계 도장 공정에서 생기는 탄소 배출량을 약 53% 낮출 수 있는 저온경화형 도료를 개발했다고 밝혔다. 연간 소나무 10만4000그루를 새로 심는 효과가 있다고 설명했다.

기존엔 부품에 입힌 도료를 굳히기 위해 80~100도의 고온을 유지해야 했다. 이번에 개발한 도료는 50~60도 낮은 온도에서 굳힐 수 있어 건조 공정에 필요한 열에너지를 절감했다. 건조 공정 온도를 높이기 위한 액화천연가스(LNG) 사용량을 줄여 탄소 배출량을 연간 689만t 감축할 수 있다는 논리다. 휘발성유기화합물(VOCs) 배출량도 기존보다 69% 줄일 것으로 기대된다.

HD현대사이트솔루션은 현재 신형 도료를 생산라인에서 테스트하고 있고, 울산, 인천, 군산 등 국내 사업장에서 도입을 추진하고 있다고 밝혔다.

HD현대사이트솔루션 관계자는 “새로운 도료 개발은 건설기계 생산 단계에서부터 탄소 감축을 실현하기 위한 연구 성과로, 실제 양산 적용 시 업계 최초가 될 것”이라며 “온실가스를 감축해 2050년 사업장 탄소중립 목표를 실현해 나가겠다”고 말했다.