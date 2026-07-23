롯데백화점, 업계 최초 ‘AI 비즈센터’ 론칭

롯데백화점이 백화점 업계 최초로 신생 브랜드의 입점과 상담 절차를 간소화한 AI 에이전트 ‘AI 비즈센터’를 선보인다.

23일 롯데백화점에 따르면 전날 롯데백화점 홈페이지를 통해 운영을 시작한 파트너사 전용 AI 비즈센터는 AI 기술을 활용해 백화점 입점·상담 절차를 간소화한 서비스다. 상당수의 신생 브랜드가 복잡한 절차로 입점 기회를 놓치고 있다는 점을 해결하기 위해 개발했다.

파트너사가 AI 비즈센터에 접속해 브랜드명과 목표 고객, 제품 특장점 등을 대화 형식으로 입력하면 롯데백화점의 검토 양식에 맞게 제안서 초안을 자동으로 작성한다. 브랜드 소개서와 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS) 자료를 올리면 제안서에 반영된다.

상담을 원하는 브랜드는 AI가 제안서 내용을 분석해 가장 적합한 담당 부서를 자동으로 연결해준다. 상담 신청부터 유관 부서의 검토까지 걸리는 시간을 최대 80% 단축하는 효과가 있다.

백화점 전반에 걸친 제안도 가능하다. 금융, 디지털 등 마케팅 제휴와 디지털 협업, 공간 대관, 지역 상생 등 백화점과 협업하고 싶은 내용을 자유롭게 제안할 수 있다. 회원 가입 없이 휴대전화 인증만으로 접수할 수 있으며 진행 상황은 모바일로 안내받을 수 있다.

롯데백화점은 이번 서비스 도입으로 고객 경험(CX), 사내 업무(BI)에 이어 파트너사 지원까지 AI 활용 범위를 확대하게 됐다.

앞서 외국인 고객을 위한 AI 통역 서비스와 AI 챗봇 ‘더스틴’, 임직원용 고객 분석 시스템 ‘BI 에이전트’ 등을 도입한 바 있다.

롯데백화점 관계자는 “AI 비즈센터는 우수한 브랜드와의 협업 기회를 확대하고 파트너사의 접근성을 높이기 위해 기획한 서비스”라며 “앞으로도 AI 기술을 활용해 파트너사와 함께 성장하는 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.