‘아파트 임대료 동결’ 맘다니 첫 법정행···집주인들 집단 소송 나선 뉴욕

조란 맘다니 미국 뉴욕시장의 임대료 동결 정책을 둘러싸고 집주인들이 집단 소송에 나섰다. 약 100만가구가 거주하는 임대료 안정화 대상 아파트의 임대료를 동결한 것이 절차적으로 위법하다는 주장이다.

22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 뉴욕의 임대료 안정화 대상 아파트를 소유한 집주인 5명이 이날 뉴욕시를 상대로 뉴욕주 법원에 소송을 제기했다.

임대료 안정화 대상 아파트는 뉴욕시의 대표적인 임대료 규제 제도로, 일정 요건을 충족하는 아파트의 임대료 인상 폭을 매년 뉴욕시 임대료가이드라인위원회가 결정한다. 현재 약 100만가구가 이 제도의 적용을 받고 있다.

이번 소송은 지난 6월 위원회가 표결 끝에 임대료를 동결하기로 결정한 데 따른 것이다. 이는 맘다니 시장의 핵심 공약 가운데 하나였다.

원고들은 위원회가 임대료 동결을 결정하기 전 형식적인 절차만 거쳤으며, 독립적으로 운영돼야 할 위원회가 맘다니 시장의 영향력 아래 결정을 내렸다고 주장했다. 또 시장이 자신의 측근들로 위원회를 채웠고, 임대인들의 수입과 비용 관련 데이터도 왜곡됐다고 주장했다.

소장에는 임대인 측을 대표하던 위원 1명이 표결 직전 사임한 사실도 담겼다. 그는 위원회가 더 이상 객관적인 사실조사 기관 역할을 하지 못하고 있으며, 다른 위원들이 증거와 관계없이 임대료 동결을 추진하고 있다며 사임한 것으로 전해졌다.

집주인들은 수년간 이어진 고금리와 공공요금·보험료 상승, 2019년 강화된 임대료 규제법 등으로 부동산 수익성이 크게 악화된 상황에서 임대료까지 동결되면 경영 부담이 더욱 커질 것이라고 주장한다.

반면 세입자 단체들은 최근 뉴욕의 임대료가 사상 최고 수준으로 치솟은 만큼 임대료 안정화 제도가 많은 주민에게 지역사회에 계속 거주할 수 있는 사실상 유일한 안전망이라며 이번 조치를 환영하고 있다.

앞서 맘다니 시장은 지난주에도 안전규정을 위반하거나 관리 의무를 소홀히 한 임대인에 대한 제재를 강화하는 등 세입자 보호를 위한 23개 대책을 발표했다. 이에 대해 부동산 업계는 임대인을 일방적으로 겨냥한 정책이라며 반발하고 있다.