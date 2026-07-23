이어지는 미·이란 강대강 대치, 당국 탄압에 이란인들 고통···“테헤란 시내 카페까지 폐쇄”

미국과 이란이 무력 충돌을 이어가는 한편 이란 현지에서는 공습과 당국의 탄압으로 공포와 생활고가 심화하고 있는 것으로 전해졌다.

영국 가디언은 22일(현지시간) 미·이란의 갈등이 고조되자 이란인들이 전쟁과 악화하는 인권 위기 속에서 두려움을 느끼고 있다고 보도했다.

이란 해군 본부가 위치한 반다르아바스에는 미군의 공격이 재개된 2주 전부터 거의 매일 공습이 이어지고 있다. 반다르아바스에 거주하는 작가 소루쉬(37·가명)는 “이제 이것이 우리의 새로운 현실일 수 있다는 것을 받아들여야 한다”며 “폭탄이나 정권의 총알로부터 우리를 구해줄 사람은 아무도 없다”고 말했다.

항구도시 인근에서는 공습으로 인한 폭발음과 정전이 일상이 됐다. 주로 온라인 업무로 수입을 벌어들이고 있다는 메나즈(39·가명)는 “예전에도 정전은 잦았지만, 이제는 정전 시간이 더 길어져서 온라인 업무를 할 수 없게 될까 봐 걱정된다”며 “전쟁은 끝날 기미가 보이지 않고 일상생활은 점점 더 힘들어지고 있다. 이곳은 말 그대로 지옥”이라고 말했다.

미국의 공세가 확대되며 민간 시설의 피해도 잇따르고 있다. 이란의 항구 도시 자스크에서는 최근 미군의 공습으로 해수 담수화 시설이 손상됐다. 이란 당국은 지난 18일 자스크 해수 담수화 시설이 파괴돼 약 1만명이 식수를 구할 수 없게 됐다고 밝힌 바 있다. 자스크 주민인 모에인(가명)은 “상수도가 복구되기는 했지만 주민들은 공포에 휩싸여 장기전에 대비하기 위해 분주히 움직이고 있다”고 말했다.

이란 출신 언론인인 닉 코우사르는 “덥고 건조한 이란 남부 지역의 해수 담수화 시설을 공격하는 것은 특히 위험하다”며 “당장 대가를 치르는 것은 일반 시민들이며 수년이 걸려야 복구할 수 있는 피해만 국가에 남게 될 것”이라고 가디언에 말했다.

전황이 확대된 틈을 타 이란 당국은 시민들에 대한 탄압을 강화하고 있다. 미국에 본부를 둔 인권운동가통신(HRANA)은 지난 1월 반정부 시위 당시 체포된 이란인 1명의 사형이 이날 집행됐다고 밝혔다. 지난 1월 시위로 체포된 이들 중 총 24명에 대한 사형이 집행됐다.

반체제 매체 이란인터내셔널에 따르면 이란 당국은 테헤란 중심부에 있는 여러 유명 카페들을 폐쇄했다. 당국은 히잡 규정 위반, 샌드위치 판매, 인도에 의자를 놓았다는 이유 등으로 폐쇄 조처를 내린 것으로 전해졌다. 이란의 카페는 청년들이 모여 정치, 이민 문제 등에 관해 열띤 토론을 벌이는 공론장으로서의 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 라단(28)은 “누군가 전쟁만으로는 사람들에게 충분히 압박을 주지 못했다고 판단한 것 같다”며 “일상 자체가 표적이 됐다는 느낌을 떨치기 어렵다”고 말했다.

분쟁이 재개되면서 내부 경제도 악화하고 있다. 이란의 지난달 물가 상승률은 지난해 동기 대비 90%였으며 특히 식료품 물가 상승률은 134%에 육박했다. 이란의 법정 화폐인 리알화 가치는 달러당 190만리알까지 떨어지며 사상 최저치를 기록 중이다.

미군 중부사령부는 이날로 12일째 이란에 대한 공습을 이어갔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오전 이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박을 공격하면 이란의 교량이나 발전소를 폭격하겠다고 위협하기도 했다.