당뇨·비만 치료제 ‘이 성분’, 뇌 손상 관련 발작 위험도 낮추는 효과









당뇨병·비만 치료제 성분으로 잘 알려진 ‘세마글루타이드’가 뇌 손상과 연관돼 발생하는 ‘성인발병 발작’ 위험도 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

서울대병원 국가전략기술 특화연구소 장윤혁·이순태 교수, 미국 컬럼비아대 은용 교수 등으로 구성된 공동 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 미국신경학회 공식 학술지 ‘신경학(Neurology)’에 발표했다고 23일 밝혔다. 연구진은 제2형 당뇨병 환자 중 세마글루타이드와 SGLT2 억제제, 기타 혈당강하제 등 당뇨·대사질환 치료제를 처방받은 성인 환자 1만8243명의 미국 국립보건원(NIH) 보건의료 코호트 데이터를 분석했다.

성인발병 발작(Adult-Onset Seizure)이란 뇌졸중, 신경퇴행성 질환, 외상성 뇌손상 등 후천적 뇌손상과 연관되는 발작으로, 중장년기 이후 뇌 건강 상태를 살펴볼 수 있는 중요한 지표로 알려져 있다. 한 번 발작이 시작되면 의식 소실이나 낙상 위험이 따르고, 운전 및 사회활동에 제약이 생겨 환자의 삶의 질에 큰 영향을 미친다. 하지만 현재까지의 치료는 재발을 억제하는 데 그칠 뿐이어서 발작 자체를 예방하는 근본적인 전략은 없는 실정이다.

연구진은 최근 비만 치료제 ‘위고비’로 잘 알려진 세마글루타이드 성분이 혈당 관리 외에도 다방면에서 효과를 보일 수 있다는 점에 주목해 성인발병 발작 치료에도 적용 가능한지 살펴봤다. 환자들을 세마글루타이드와 SGLT2 억제제, 기타 혈당강하제 투여군으로 나눠 나이·동반질환·체질량지수 등의 영향을 정밀하게 보정한 상태에서 약물 효과를 분석했다.

그 결과, 세마글루타이드 신규 투여군은 기타 혈당강하제 투여군보다 성인발병 발작 발생 위험이 약 56% 낮았다. 4년에 걸쳐 누적된 실제 발작 발생률은 1.78%P 낮은 것으로 확인됐다. SGLT2 억제제와 비교했을 때도 세마글루타이드 투여군의 발작 위험은 약 52% 낮았고, 4년 누적 발생률 차이는 1.46%P로 나타났다. 지표상으로 봤을 때 SGLT2 억제제나 기타 혈당강하제 대신 세마글루타이드로 치료제를 바꾸면 각각 70명, 131명을 치료할 때마다 성인발병 발작 1건을 추가로 예방할 수 있는 것으로 분석됐다.

발작 위험 감소 효과는 당뇨·비만 치료제의 본래 효과인 혈당·체중 감소만으로는 설명되지 않는 비율이 더 컸다. 또한 세마글루타이드와 비슷한 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열의 다른 약물로는 이런 발작 예방 효과가 뚜렷하게 관찰되지 않았기 때문에 연구진은 세마글루타이드가 체내에 오래 머물며 뇌 안까지 일부 도달하는 고유의 약리학적 특성이 작용했을 것으로 봤다.

연구진은 성인발병 발작을 예방할 수 있는 치료전략을 찾기 어려운 현실에서 대사질환 치료제가 뇌 건강 및 신경계 질환에도 효과를 보일 가능성을 대규모 인구 기반 데이터를 통해 제시한 의의가 있다고 밝혔다. 장윤혁 교수는 “성인발병 발작을 중장년기의 뇌 건강이라는 관점에서 새롭게 바라본 연구”라며 “다만 관찰 연구인 만큼 향후 장기 추적 연구와 무작위 임상시험을 통해 실제 예방 효과와 임상 적용 가능성을 검증할 필요가 있다”고 말했다.