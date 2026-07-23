창간 80주년 경향신문

이 대통령, 프랑스에서 마크롱과 영상콘텐츠 첫 국제 정상회의 공동 주재

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께 오는 9월 프랑스에서 영화와 영상 콘텐츠의 미래를 주제로 한 첫 국제 정상회의를 공동 주재한다.

청와대는 23일 "이 대통령은 마크롱 대통령과 함께 9월7일 프랑스에서 개최 예정인 뤼미에르 정상회의를 공동 주재할 예정"이라고 밝혔다.

청와대는 "이는 금년 4월 마크롱 대통령 국빈 방한 시 한·불 공동성명을 통해 발표된 바 있다"며 "구체적인 일정에 대해선 추후 적절한 시점에 발표할 예정"이라고 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, 프랑스에서 마크롱과 영상콘텐츠 첫 국제 정상회의 공동 주재

입력 2026.07.23 15:01

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
이재명 대통령과 마크롱 프랑스 대통령이 지난 4월3일 청와대 영빈관에서 열린 국빈오찬에서 건배를 마치고 인사하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 마크롱 프랑스 대통령이 지난 4월3일 청와대 영빈관에서 열린 국빈오찬에서 건배를 마치고 인사하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께 오는 9월 프랑스에서 영화와 영상 콘텐츠의 미래를 주제로 한 첫 국제 정상회의를 공동 주재한다.

청와대는 23일 “이 대통령은 마크롱 대통령과 함께 9월7일 프랑스에서 개최 예정인 뤼미에르 정상회의(영화 및 영상 정상회의)를 공동 주재할 예정”이라고 밝혔다.

청와대는 “이는 금년 4월 마크롱 대통령 국빈 방한 시 한·불 공동성명을 통해 발표된 바 있다”며 “구체적인 일정에 대해선 추후 적절한 시점에 발표할 예정”이라고 전했다.

두 정상은 9월7일 프랑스 남부 소도시 생폴드방스에서 뤼미에르 정상회의를 주재한다. 전 세계 30여개국에서 영화, 방송·영상, 게임 산업의 주요 경영진과 정책 결정자, 정치 지도자, 문화예술계 인사 등 약 150명이 참석한다.

참석자들은 영화와 영상 콘텐츠 산업의 미래를 둘러싼 도전 과제와 기회를 논의하고, 특히 인공지능(AI)의 영향, 미디어 조기 교육, 그리고 산업의 경제 모델 등과 관련해 구체적인 실천 방안에 뜻을 모을 예정이다.

앞서 마크롱 대통령은 지난 4월 국빈 방한 시 이 대통령에게 양국 공동 행사를 제안했고 이 대통령이 이를 받아들이면서 구체적인 행사 계획이 잡혔다. 올해는 한국과 프랑스가 수교한 지 140주년 되는 해다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글