이 대통령, 프랑스에서 마크롱과 영상콘텐츠 첫 국제 정상회의 공동 주재

이재명 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께 오는 9월 프랑스에서 영화와 영상 콘텐츠의 미래를 주제로 한 첫 국제 정상회의를 공동 주재한다.

청와대는 23일 “이 대통령은 마크롱 대통령과 함께 9월7일 프랑스에서 개최 예정인 뤼미에르 정상회의(영화 및 영상 정상회의)를 공동 주재할 예정”이라고 밝혔다.

청와대는 “이는 금년 4월 마크롱 대통령 국빈 방한 시 한·불 공동성명을 통해 발표된 바 있다”며 “구체적인 일정에 대해선 추후 적절한 시점에 발표할 예정”이라고 전했다.

두 정상은 9월7일 프랑스 남부 소도시 생폴드방스에서 뤼미에르 정상회의를 주재한다. 전 세계 30여개국에서 영화, 방송·영상, 게임 산업의 주요 경영진과 정책 결정자, 정치 지도자, 문화예술계 인사 등 약 150명이 참석한다.

참석자들은 영화와 영상 콘텐츠 산업의 미래를 둘러싼 도전 과제와 기회를 논의하고, 특히 인공지능(AI)의 영향, 미디어 조기 교육, 그리고 산업의 경제 모델 등과 관련해 구체적인 실천 방안에 뜻을 모을 예정이다.

앞서 마크롱 대통령은 지난 4월 국빈 방한 시 이 대통령에게 양국 공동 행사를 제안했고 이 대통령이 이를 받아들이면서 구체적인 행사 계획이 잡혔다. 올해는 한국과 프랑스가 수교한 지 140주년 되는 해다.