이번 주말 마지막 장맛비···다음 주 본격 ‘가마솥더위’ 시작

이번 주말 수도권과 강원도 등 중부지방을 중심으로 비가 내리고 충청 이남에는 소나기가 오겠다. 기상청은 이번 비를 마지막으로 전국에서 장마가 종료될 것으로 전망했다.

기상청은 23일 정례 브리핑을 열고 정체전선 영향으로 이날부터 27일까지 수도권과 강원도를 중심으로 비가 오겠다고 예보했다. 이번 비가 끝나면 전국이 북태평양고기압 영향권에 들면서 장마가 끝나고 본격적인 폭염이 시작되겠다.

기상청은 제주지역 장마가 지난 19일 종료됐다며 중부지방과 남부지방에서도 26~27일쯤 장마가 끝날 것으로 내다봤다.

장맛비는 북쪽의 차고 건조한 공기와 남쪽의 뜨겁고 습한 북태평양고기압이 부딪히며 만들어진 동서로 긴 띠 모양의 정체전선 영향으로 내린다. 두 기단이 세력을 다투는 동안 한반도 상공을 오르내리던 정체전선이 북태평양고기압 확장으로 북쪽으로 완전히 밀려나면 장마가 끝난다. 기상청은 제주, 중부, 남부지방으로 나눠 장마의 시작과 끝을 선언하고 있다.

이광연 예보분석관은 “장마 종료 후에도 고온다습한 공기와 일사에 의한 대기 불안정 등으로 강수가 나타날 수 있다”며 “장마철이 끝난다고 집중호우가 종료되는 것은 아니기 때문에 호우 피해에 대한 대비를 철저히 해야 한다”고 말했다. 지난해에도 장마가 끝난 뒤 8월 중순과 9월 초에 전국적인 호우 피해가 있었다.

이날부터 27일까지 중부지방을 중심으로 강수가 이어지겠다. 기상청은 이날 수도권과 강원도에 20~60㎜, 충청권에 10~50㎜, 경북 북동 산지에 5~40㎜ 비를 예보했다. 24일에는 서해5도에 30~80㎜, 서울·인천·경기과 강원 내륙·산지에 20~60㎜의 비가, 25일에는 수도권과 강원 내륙·산지에 5~40㎜의 비가 내리겠다.

이 예보분석관은 “수도권과 강원도 등 지역에서 비가 강약을 반복하고 지역별로 강수량에 큰 편차가 있겠다”고 설명했다. 충청 이남에는 25일까지 하루 5~40㎜ 안팎의 소나기가 올 것으로 예상된다.

주말 동안 전국 대부분 지역 최고 체감온도는 31도 안팎으로 올라 무덥겠다. 24일 전국 낮 최고기온은 28~38도, 25일 낮 최고기온은 28~37도, 26일 낮 최고기온은 27~35로 예보됐다. 밤사이 기온이 떨어지지 않아 열대야가 나타나는 곳도 많겠다.

다음 주 후반부터는 티베트고기압과 북태평양고기압이 한반도를 이중으로 덮으며 더욱더 무더운 날씨가 시작되겠다.