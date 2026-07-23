프리미엄 티켓 40만원···일본 여름 상징 ‘하나비’를 둘러싼 고민들

일본의 여름을 대표하는 불꽃 축제 ‘하나비’(花火)의 VIP석 평균 가격이 4만엔(약 36만원)을 넘어서는 등 프리미엄화가 빠르게 진행되고 있다. 인구 고령화와 엔화 약세 등이 복합적으로 작용한 결과라는 분석이 나온다.

23일 일본 신용조사 전문기관 제국데이터뱅크에 따르면 올여름 일본 전역에서 열리는 주요 불꽃 축제 106개 중 84개(약 80%)가 유료 관람석을 운영하며 이 가운데 45개 축제는 올해 티켓 가격을 인상한 것으로 나타났다.

일반석 평균 가격은 지난해보다 4.4% 오른 5517엔으로 집계됐다. 전망이 뛰어나거나 큰 테이블·소파 등을 갖춘 프리미엄석의 평균 가격은 4만611엔으로 지난해보다 7.4%(2807엔) 올라 4만엔을 넘어섰다.

수백만원을 호가하는 초고가 티켓도 등장했다. 오는 9월 이바라키현 사카이마치에서 열리는 도네가와 불꽃 축제는 최근 50만엔(약 450만원)짜리 프리미엄 티켓 판매를 시작했다. 캠핑카와 테이블 석이 포함된 이 티켓을 사면 3만발에 달하는 화려한 불꽃을 편안하게 즐길 수 있다고 한다.

산케이신문은 “프리미엄 좌석은 일본을 찾은 외국인 관광객과 부유층을, 일반석은 혼잡한 가운데 자리 맡기가 부담스러운 가족 단위나 청년층을 겨냥한다”며 유료 좌석도 수요층에 따라 세분화하고 있다고 설명했다.

하지만 고가화 전략의 이면에는 현재 일본이 처한 복잡한 상황이 숨어있다.

먼저 세계 최고 수준인 인구 고령화가 있다. 비수도권 지역 축제의 지역 주민 참여가 필수적인데 고령화로 저조해진 참여를 외부 업체로 대신하면서 운영 비용이 크게 늘었다는 것이다. 여기에 인력난으로 인한 인건비 상승, 중동 정세 악화에 따른 엔화 약세와 화약 원료 가격 인상도 악재로 작용했다. 일부 지자체들은 ‘오버 투어리즘’(과잉 관광)으로 악화한 주민 여론에 대응하기 위해 경비 관련 비용도 추가로 쓰고 있는 것으로 전해졌다.

치솟은 비용을 감당하지 못해 행사 자체가 무산되는 사례도 속출하고 있다. 지난 17일 기준으로 5개 축제가 취소되거나 개최 여부가 미정인 상태인 것으로 확인됐다.

산케이신문은 “유료 좌석 확대는 이런 어려운 여건 속에서 나온 고육지책이기도 하다”면서도 “하지만 관람객 눈높이가 높아지고 있어 가격 대비 만족도가 떨어지는 축제는 티켓이 팔리지 않는 경우도 많다”고 지적했다.