닷새만에 진화된 인천 쿠팡물류센터···“합동 현장감식 늦어질 듯”

소방·경찰, 건물 안전진단 후 감식하기로

인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 불이 닷새 만에 완전 진화됐지만, 발화 원인 등을 규명하기 위한 조사와 보상 등은 지연될 전망이다.

23일 인천시 소방본부와 인천경찰청은 화재가 발생한 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에 대해 관계기관 합동 현장감식은 건물 안전진단을 의뢰한 뒤, 결과가 나온 뒤 하기로 했다고 밝혔다.

소방당국과 경찰은 이날 물류 창고 합동 현장 감식에 대해 논의했다.

경찰 관계자는 “화재가 닷새 동안 이어져 건물 구조가 취약할 수 있어 건물 안전진단을 의뢰하기로 했고, 그 결과에 따라 현장감식도 진행될 예정”이라고 말했다.

소방청과 인천시 소방본부. 서부소방서, 국립소방연구원, 경찰 등으로 구성된 ‘중앙 화재 합동조사단’ 은 현장 감식을 통해 물류센터 화재 원인과 구조적 취약성, 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

‘석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀’을 꾸린 경찰 수사도 진척이 없다. 경찰 관계자는 “아직까지 불 난 쿠팡 물류센터의 폐쇄회로(CC)TV 원본도 확보하지 않았다”며 “그동안 불을 끄는 게 우선이었지만, 합동 현장감식 이후 범죄 혐의 여부에 대해 수사할 예정”이라고 말했다.

해당 물류센터 주변의 교통통제도 이달 말까지 이어질 전망이다. 서해구는 불이 난 물류센터의 판넬 제거와 그물망 설치, 안전 보행로 확보 등을 위해서는 최소 10일 이상이 걸린다고 밝혔다.

피해 보상 협의도 진행될 예정이다. 서해구는 쿠팡 측은 주민들 피해 보상과 함께 주변 사업장에 대한 영업보상도 해야 한다는 입장이다. 서해구 관계자는 “쿠팡 측이 보상(안)을 제시하면 협의할 예정”이라고 말했다.

인천 쿠팡 물류센터 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 6층에서 발생해 109시간 40여분 만인 지난 22일 오후 8시 35분쯤 완전히 진화됐다. 불이 난 쿠팡 32물류센터는 지하 1층, 지상 8층, 연면적 29만9천㎡ 규모이다.

불이 나자 물류센터 직원 121명을 자력 대피했고, 불을 끄던 소방관 2명이 연기흡입과 탈진으로 병원 치료를 받았다.