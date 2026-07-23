무면허로 오토바이 타고 ‘쌩쌩’···면허증 도용해 배달일 한 30대 구속 송치

다른 사람의 운전면허증을 도용해 배달업체와 계약을 하고, 무면허로 오토바이를 몰고 다니며 배달일을 한 30대가 경찰에 붙잡혀 검찰로 송치됐다.

대전 중부경찰서는 도로교통법 위반(무면허운전) 등의 혐의로 30대 A씨를 구속 송치했다고 23일 밝혔다.

A씨는 지난해 12월 28일부터 지난 3월 12일까지 대전과 경북 구미 등에서 배달일을 하며 1700차례에 걸쳐 무면허로 오토바이를 몰고 다닌 혐의를 받는다.

운전면허가 없는 A씨는 다른 사람의 면허증을 도용해 배달업체와 계약한 뒤 면허 없이 오토바이를 타고 다니며 배달일을 한 것으로 조사됐다.

A씨는 지난 1월 무면허 운전으로 경찰에 적발돼 구속영장까지 청구됐으나, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하지 않고 연락처를 바꾼 뒤 잠적해 무면허 운전을 이어오다 결국 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 A씨로부터 운전면허증을 도용당한 피해자의 신고를 받고 소재를 추적한 끝에 구미에 있는 지인의 집에서 그를 붙잡았다.

경찰 관계자는 “A씨는 무면허 운전으로 적발됐지만 기존 연락처를 없애고, 타인 명의 대포폰을 사용해 위치 추적 등이 불가능한 상태였다”며 “피해자 신고로 A씨가 일하는 업체를 확인한 뒤 은신처를 파악해 잠복 끝에 검거할 수 있었다”고 말했다.