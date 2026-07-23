해경, 자체양성 헬기 조종사 4명 첫 배출···현장 배치

해경이 헬기 조종사 4명을 처음으로 배출해 현장에 배치했다.

해양경찰청은 23일 한서대학교에서 ‘헬기 조종사 자체양성 1기 수료식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 수료식은 지난해 한서대학교 태안캠퍼스에 입교했던 김규범·조희영 경위와 박종선·우효진 경사 등 4명의 교육 종료를 기념하기 위해 마련됐다.

조종사 4명은 1년 5개월간 집중 교육 훈련을 통해 헬기 조종사 자가용·사업용·계기 과정(지상학술 580시간, 비행 170시간, 시뮬레이터 20시간)을 수료했다.

이들은 해양경찰 항공대에 배치돼 인명구조와 연안순찰 등의 임무를 수행한다.

현재 헬기를 운용하는 소방·산림, 경찰 등 국가기관은 조종사 인력이 많이 필요한 상황이다.

특히 해경은 야간 및 해상 출동 등 고위험 임무를 수행하지만 타 기관 대비 채용 직급이 낮아 이직이 반복되는 고질적인 문제를 겪어왔다.

해경은 이를 해결하기 위해 군을 제외한 국가기관 중 유일하게 내부 인력을 활용한 헬기 조종사 자체양성 제도를 추진, 마침내 첫 성과를 거둔 것이다.

해경은 이번 1기 배출을 시작으로 앞으로 5기까지 모두 20명의 헬기 조종사 자체양성을 지속적으로 이어나갈 예정이다. 아울러 헬기 조종사의 이직 방지를 위해 항공 지휘관의 직급을 상향하는 등 사기진작 방안도 추진한다.

여성수 해양경찰청 경비국장은 “헬기 조종사 자체양성 교육이 마침내 첫 결실을 보았다”며 “해경의 항공기 중심 신속 상황 대응체계 발전에 큰 보탬이 될 것”이라고 말했다