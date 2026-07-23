현대글로비스 2분기 매출 8조7054억 ‘역대 최대’…고유가에도 시장 전망 상회

중동발 리스크로 영업익 4951억 기록 전년 대비 8.1% 감소했지만 하반기 회복 전망 중국 완성차 수출 급증 수혜 본격화 기대

현대글로비스가 중동발 지정학적 위기 등 악재 속에서도 분기 기준 역대 최대 매출을 기록했다. 단기적인 유가 상승에 따른 유류비 부담으로 영업이익은 소폭 줄었으나 증권가 전망치를 웃돌며 탄탄한 이익 추세를 보여줬다는 평가가 나온다.

현대글로비스는 올해 2분기 연결기준 매출액 8조7054억원, 영업이익 4951억원의 잠정 실적을 올렸다고 23일 공시했다. 지난해 같은 기간 대비 매출액은 15.8% 늘어 역대 분기 최고치를 새로 썼다.

반면 영업이익은 8.1% 줄었다. 당기순이익은 26.7% 감소한 3692억원으로 집계됐다. 이는 최근 1개월 내 주요 증권사가 제시한 전망치(매출액 8조578억원, 영업이익 4858억원)를 모두 넘어선 수치다.

영업이익이 주춤한 배경에는 중동 지역의 지정학적 긴장감 고조에 따른 일시적 유가 상승과 선박 옮겨 싣기 비용, 컨테이너 계약운임 인하 영향이 컸다. 다만 유류비 인상분은 전방 화주와의 유가연동운임(BAF) 계약에 따라 하반기부터 운임에 차례대로 반영돼 회수될 것으로 봤다. 현대글로비스 측은 “이번 영업이익 감소가 사업 경쟁력 약화가 아닌 비용 반영 시점의 시차 때문이며 하반기에는 이익 회복세가 뚜렷해질 것”이라고 설명했다.

사업 부문별로는 유통 분야가 호실적을 견인했다. 유통 매출은 지난해 같은 기간과 비교해 17.9% 증가한 4조2055억원, 영업이익은 27.8% 급증한 1723억원을 달성했다. 조립공장에서 생산된 반조립품을 중국 등 신흥국에서 기술지원 형태로 운송·지원하는 물량(신흥국 기술지원 조립공장향 반조립 제품(CKD))의 수출이 본격화하고 비철금속 물량 확대에 따른 트레이딩 사업 성장이 수익성 개선을 끌어올렸다.

해운 사업은 중국 현지 완성차 제조사(OEM) 등 외부 고객사 물량 수주가 늘어나며 매출이 20.9% 증가한 1조6441억원을 기록했다. 글로벌 완성차 운반선(PCTC) 선복 부족 현상과 중국의 자동차 수출 급증 호재가 맞물려 외형 성장을 이끌었다. 다만 유류비 부담 반영 시차로 영업이익은 34.6% 줄어든 1309억원에 그쳤다.

물류 사업은 북미 내륙운송 물량증가로 매출이 10.3% 늘어난 2조8558억원을 집계했으나 컨테이너 시황 하락 여파로 영업이익은 5.9% 줄어든 1918억원을 기록했다.

현대글로비스 측은 전세계 시장에서의 중국의 연간 자동차 수출량이 1000만대를 상회할 것으로 예상되는 만큼 향후 해상운송 사업 수혜가 하반기부터 한층 가시화돼 가파른 실적 반등을 이룰 것으로 기대하고 있다. 이번 실적을 포함한 현대글로비스의 올해 상반기 합산 매출액은 16조5181억원, 영업이익은 1조165억원이다. 현대글로비스는 연초에 제시했던 연간 전망치인 ‘매출액 31조원 이상, 영업이익 2조1000억원 이상’ 달성도 무난히 이뤄낼 것으로 전망했다.