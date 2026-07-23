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본문 요약

하이트진로가 방탄소년단 멤버 뷔와 손잡고 글로벌 소주 시장 공략에 박차를 가한다.

또 글로벌 소비자의 다양한 취향을 반영한 제품 라인업을 점진적으로 확대하고, 해외 주류 시장 내 진로의 브랜드 경쟁력을 대폭 강화한다는 방침이다.

하이트진로 관계자는 "이번 캠페인은 글로벌 앰배서더 뷔와 함께 진로 브랜드를 전 세계 소비자들에게 친숙하게 알리는 의미 있는 출발점"이라며 "해외 메인스트림 주류 시장 내 영향력을 넓혀 글로벌 대표 소주 브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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하이트 진로, BTS 뷔와 함께 ‘글로벌 진로’ 영토 넓힌다

입력 2026.07.23 15:28

  • 정유미 기자

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하이트진로 제공

하이트진로 제공

하이트진로가 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔와 손잡고 글로벌 소주 시장 공략에 박차를 가한다.

하이트진로는 23일 글로벌 앰배서더로 발탁한 BTS 뷔와 함께하는 첫 글로벌 캠페인 ‘마이 패이보릿 진로’(My Favorite JINRO)를 공개했다. 뷔의 친근한 매력을 일상속 진로(JINRO)와 함께 하는 즐거운 브랜드 경험으로 녹여내는데 초점을 맞췄다.

이날 첫 선을 보인 메인 광고는 뷔 특유의 카리스마와 위트 있는 매력을 진로가 지향하는 젊고 감각적인 브랜드 이미지로 녹여냈다. 파티 장소를 착각한 뷔가 예상치 못한 상황을 마주하지만 결국 두 공간의 사람들이 다 함께 진로를 즐기게 된다는 스토리를 통해 ‘사람과 사람을 연결하는 술’이라는 브랜드 메시지를 자연스럽게 전달한다.

특히 영상 곳곳에는 진로의 글로벌 확장 전략을 상징하는 요소를 심었다. 광고 속 객실 번호 ‘306호’는 현재 해외에서 판매 중인 레귤러 소주 3종과 과일 플레이버 소주 6종을 의미한다. ‘307호’는 향후 플레이버 라인업을 7종 이상으로 확대하겠다는 하이트진로의 계획을 담고 있다.

하이트진로는 메인 광고 영상 공개를 시작으로 디지털 콘텐츠, 소비자 참여형 이벤트, 오프라인 프로모션 등 다채로운 마케팅 활동을 순차적으로 전개할 예정이다. 전 세계 소비자들에게 진로(JINRO)의 브랜드 가치를 친숙하게 알리고 일상 속 진로와 함께하는 즐거운 경험 확산하기 위해서다.

또 글로벌 소비자의 다양한 취향을 반영한 제품 라인업을 점진적으로 확대하고, 해외 주류 시장 내 진로의 브랜드 경쟁력을 대폭 강화한다는 방침이다.

하이트진로 관계자는 “이번 캠페인은 글로벌 앰배서더 뷔와 함께 진로 브랜드를 전 세계 소비자들에게 친숙하게 알리는 의미 있는 출발점”이라며 “해외 메인스트림 주류 시장 내 영향력을 넓혀 글로벌 대표 소주 브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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