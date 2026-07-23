오늘의 인사-성평등가족부 외

■성평등가족부 ◇과장급 전보 △장관비서관 임선주 △감사담당관 박민정 △경제활동촉진과장 윤정화 △아동청소년성보호과장 이수림 △가족친화과장 윤지연
■예금보험공사 ◇1급 승진 △성과경영실장 장은익 △금투리스크관리부장 황우진 △재무관리부장 최지만 ◇2급 승진 △기획조정부 팀장 김도형 △금융회사경영지원부 팀장 최용석 △예금보험연구소 팀장 김민경 △인사지원부 팀장 김대의 ◇3급 승진 △김은애 김지수 김철현 윤슬기 정원식 최주영 하성규 ◇4급 승진 △고혜빈 김송희 김지수 박민영 심미령 이명준 이삭 이지완 임찬우 정숙연 조해정 조현재 최선 하준호 한지수 ◇부서장 신규보임 △상호금융지원부장 박상희 △AI전략부장 강병완 △IT운영부장 신동민 △우체국금융개발원 파견 한성주 △경찰대학 파견 강동훈 △금융감독원 파견 고기태 △서울지역 통할실장 박상엽 △한국무역보험공사 파견 홍성찬 ◇팀장 신규보임 △홍보실 팀장 김수애 △보험리스크관리부 팀장 김찬영 △관리지원부 팀장 류효석 △금융안정실 팀장 최종원 △금융안정실 팀장 서아라 △상호금융지원부 팀장 이순구 △예금보험제도개선TF 팀장 심동관 △ 채권관리부 팀장 손수민 △관리지원부 팀장 육진관 △국무조정실 파견 안효상 ◇부서장 전보 발령 △기획조정부장 진호정 △내부통제부장 박병극 △국제협력실장 윤홍규 △홍보실장 염유동 △차등평가부장 조계황 △은행리스크관리부장 이지현 △금투리스크관리부장 황인목 △저축은행리스크관리부장 양동완 △금융회사경영지원부장 박해범 △금융정리부장 박용식 △예금보호정책부장 최지만 △착오송금반환지원부장 윤성원 △기금정책부장 이인락 △예금보험제도개선TF실장 김경중 △회수기획부장 우정수 △조사기획부장 정의석 △부실책임조사실장 김현석 △인사지원부장 황우진 △관리지원부장 남영진 △비서실장 이광섭 △한국은행 파견 강호성 △충청지역 통할실장 유성기 △파산재단 파견 최승호
■SH수협은행 ◇본부장·부장 승진 △플랫폼부장 정수택 △서울중앙금융본부장 유성호 △강남기업금융본부장 이정남 △의정부금융센터장 이승은 △마곡역지점장 김정훈 △신설동역지점장 최남규 ◇지점장·팀장 승진 △목동역지점장 노희정 △뚝섬역지점장 김준이 △루원시티지점장 이용호 △남동탄지점장 이세림 △대전지점장 송은숙 △중부기업금융본부 심행보 △강남기업금융본부 김민재 △여신관리부 전재웅 △심사부 강신정 △IT지원부 윤혜헌 △IT개발부 이광우 △수산해양금융부 박상봉 △채널전략팀 전택함 △리스크관리부 신지현 △정보보호팀 최찬수