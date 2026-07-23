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졸업해도 ‘1년 백수’ 절반···청년 취업, 금융위기 후 최악

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본문 요약

청년 고용 시장이 얼어붙으면서 졸업 이후 1년 넘게 일자리를 구하지 못한 청년 비율이 2009년 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다.

국가데이터처가 23일 발표한 '2026년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사'를 보면, 졸업 후 1년 이상 취업을 못한 사람의 비율은 48.6%로, 금융위기 영향을 받은 2009년 이후 가장 높은 수준이었다.

이 조사는 경제활동인구조사 부가조사로, 15~34세 청년층의 취업 준비와 노동시장 진입 과정을 분석했다.

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졸업해도 ‘1년 백수’ 절반···청년 취업, 금융위기 후 최악

입력 2026.07.23 15:31

  • 윤기은 기자

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대학 졸업 4년5.7개월 걸려, 역대 가장 긴 수준

휴학 경험도 역대 최고치

지난 3월18일 서울 마포구 서울서부고용센터에서 실업지원금 신청자들이 순서를 기다리고 있다. 권도현 기자

지난 3월18일 서울 마포구 서울서부고용센터에서 실업지원금 신청자들이 순서를 기다리고 있다. 권도현 기자

청년 고용 시장이 얼어붙으면서 졸업 이후 1년 넘게 일자리를 구하지 못한 청년 비율이 2009년 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다. 대학을 졸업하는데도 약 4년6개월 걸리는 것으로 나타났다. 역대 가장 긴 수준이다. 5월 중동전쟁 영향을 비롯해 기업의 경력직 선호, 인공지능(AI) 확산 등의 영향으로 청년 고용 지표가 갈수록 악화되고 있다.

국가데이터처가 23일 발표한 ‘2026년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사’를 보면, 졸업 후 1년 이상 취업을 못한 사람의 비율은 48.6%로, 금융위기 영향을 받은 2009년(51.7%) 이후 가장 높은 수준이었다. 지난해보다 2.0%포인트 상승했다.

이 조사는 경제활동인구조사 부가조사로, 15~34세 청년층의 취업 준비와 노동시장 진입 과정을 분석했다.

특히 3년 이상 장기 미취업 비율도 19.4%로 역대 최고치를 기록했다. 최종학교 졸업 이후에도 일자리를 구하지 못하는 기간은 갈수록 길어지고 있다.

미취업자의 활동을 보면 ‘직업교육·취업시험 준비’가 33.8%로 가장 많았고, ‘그냥 시간 보냄’도 25.3%에 달했다. 이어 구직활동(10.3%), 진학 준비(8.3%) 순으로 나타났다. ‘그냥 시간 보냄’이라고 답한 비율은 2023년(25.4%) 이후 가장 높은 수준이다.

또한 전문대를 포함한 대학 졸업자의 평균 졸업 소요 기간도 4년5.7개월로 전년보다 1.3개월 늘었다. 2007년 관련 통계 작성 이후 가장 긴 수준이다.

데이터처는 4년제 대학 진학 비율 상승과 함께 취업 준비, 자격시험 대비 등을 위한 휴학 증가가 졸업 지연의 주요 원인으로 작용했다고 설명했다.

대졸자 중 휴학 경험자 비율은 48.9%로 역대 최고치를 기록하며 전년 대비 2.5%포인트 증가했다. 휴학 사유는 병역의무 이행(59%)을 제외하고 취업 및 자격시험 준비(30.5%), 어학연수·인턴 등 현장경험(11.7%), 학비·생활비 마련(8.5%) 순이었다. 다만 평균 휴학 기간은 1년 9.9개월로 전년보다 0.3개월 줄었다.

학력에 따른 취업 격차도 뚜렷했다. 첫 취업까지 걸리는 평균 기간은 고졸 이하가 1년 5.1개월로 대졸 이상(8.5개월)보다 길었고, 취업 경험 비율 역시 대졸 이상(88.4%)이 고졸 이하(78.1%)보다 높았다.

취업 시장이 위축되면서 공무원 시험 준비 비율은 1년 만에 반등했다. 일반직 공무원 준비 비율은 22.1%로 전년 대비 3.9%포인트 상승했다. 반면 일반기업 취업 준비 비율은 34.0%로 여전히 가장 높지만 2.0%포인트 하락했다. 앞서 2024년에는 일반기업 취업을 준비하는 청년 비율(29.7%)이 공무원 준비(23.2%)를 처음으로 역전했다.

‘안정적인 일자리’로 꼽히는 교원, 고시 및 전문직 준비 비율도 각각 1.8%포인트, 1.2%포인트 증가했다.

청년층이 어렵게 취업하더라도 일자리 질은 높지 않았다. 첫 직장의 월급은 200만~300만원 미만이 42.1%로 가장 많았고, 150만~200만원 미만(23.3%), 50만~100만원 미만(11.8%) 순이었다. 300만원 이상은 8.9%에 그쳤다.

김락현 데이터처 고용통계과장은 “경력직 선호, 수시채용 증가 등 청년층에게 상당히 불리하게 바뀐 취업 문화로 인해 졸업 후 미취업 기간이 늘어난 것으로 보인다”며 “중동전쟁이 진행 중이던 올해 5월에는 유독 고용 상황이 어려웠던 점도 반영된 측면이 있다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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