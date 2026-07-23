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수술로 가슴 잘라내는 아픔···유방암 유형 따라 절제범위 최소화할 단서 찾았다

입력 2026.07.23 15:34

수정 2026.07.23 15:49

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유방암 유형에 따라 항암치료 후에도 남아 있는 미세석회 속 암세포 잔존 비율에서 차이가 나타나 수술 시 절제범위를 달리할 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지

유방암 유형에 따라 항암치료 후에도 남아 있는 미세석회 속 암세포 잔존 비율에서 차이가 나타나 수술 시 절제범위를 달리할 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지


유방암 항암치료를 시행해도 조직 안에 쌓인 미세석회 결정체는 잘 없어지지 않는 탓에 혹시라도 그 속에 암세포가 남아있을 위험에 대비해 수술에선 가슴을 넓게 절제해왔다. 그러나 유방암 종류에 따라선 미세석회가 있어도 유방 절제범위를 최소화할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

강남세브란스병원 유방외과 안성귀·배숭준 교수, 영상의학과 은나래 교수와 용인세브란스병원 유방외과 백승호 교수 공동 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 국제학술지 ‘NPJ 유방암’에 발표했다고 23일 밝혔다. 연구진은 선행항암화학요법을 받은 유방암 환자 518명을 대상으로 유방암 종류에 따른 잔여 미세석회를 분석했다.

선행항암화학요법은 유방암 수술 전 미리 항암치료를 실시해 종양의 크기를 줄이는 치료법이다. 유방 절제 범위를 줄여 환자 삶의 질을 높일 수 있어 유방암의 표준 치료로 자리 잡았다. 다만 자기공명영상(MRI) 검사에서 암이 완전히 사라진 것처럼 보여도 미세석회는 그대로 남아 있는 경우가 많은 것이 문제였다. 미세석회는 유방 조직에 칼슘 성분이 쌓인 결정체로, 유방암의 원인이 아니라 암세포가 있던 흔적으로 볼 수 있지만 항암치료 후에도 그 속에 혹시 암세포가 숨어있을지 몰라 일반적으로는 미세석회 범위만큼 넓게 가슴을 절제해 왔다.

연구진은 유방암의 세부 종류에 따라 남은 미세석회 가운데 실제로 암세포가 얼마나 숨어있는지를 분석했다. 결과는 유방암 종류에 따라 매우 달랐다. 치료가 까다로운 ‘HER2 양성 유방암’과 ‘삼중음성유방암’의 경우 항암치료를 한 뒤 MRI에서 암이 보이지 않고, 남은 미세석회의 크기가 2㎝ 미만이라면 대부분 암세포가 완전히 사라진 관해 상태로 나타났다. 관해 상태에 도달한 환자 비율은 HER2 양성 유방암은 87.2%, 삼중음성유방암은 91.7%에 달했다.

반면 성장 속도가 비교적 느린 ‘호르몬수용체 양성 유방암’은 MRI 결과나 미세석회 크기와 상관없이 환자 중 4.8%만 암세포가 완전히 제거된 것으로 나타나 대조됐다. 이 유형의 환자 중 95.2%는 암세포가 미세하게 남아있는 상태였다. 이런 경우에는 미세석회가 남은 부분을 포함해 충분히 넓게 절제해야 안전하다는 의미다.

안성귀 교수는 “HER2 양성 또는 삼중음성 유방암에서 선행항암치료 후 완전 관해 비율이 향상되었으나, 미세석회가 잔존한 경우 수술 범위를 줄이는 결정은 매우 어려웠다”면서 “이번 연구로 유방암의 성격에 따라 수술 범위를 다르게 결정할 수 있는 근거를 찾았다”고 말했다.

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