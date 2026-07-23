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본문 요약

'밈 코인'을 발행한 뒤 호재성 허위 정보를 퍼뜨려 4억5000만원 상당의 부당이득을 본 일당이 1심에서 실형을 선고받았다.

재판부는 압수한 가상자산을 몰수하고 각 피고인에게 4500만원~2억2000만원 상당의 추징도 명령했다.

이들은 지난해 1~2월 밈 코인 플랫폼 '펌프닷펀'에서 코인을 발행하고 SNS 허위 호재를 공시한 뒤, 보유 코일을 일시에 팔아 4억5000만원 상당의 이익을 챙긴 혐의로 기소됐다.

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‘밈 코인’ 허위공시로 4억5000만원 챙긴 일당 1심서 실형 선고

입력 2026.07.23 15:42

  • 임주영 기자

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법원 이미지. 경향신문 자료사진

법원 이미지. 경향신문 자료사진

‘밈 코인’을 발행한 뒤 호재성 허위 정보를 퍼뜨려 4억5000만원 상당의 부당이득을 본 일당이 1심에서 실형을 선고받았다.

서울남부지방법원 형사합의11부(재판장 장찬)는 23일 가상자산이용자보호법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 인플루언서 박모씨에게 징역 4년을 선고했다. 공범 이모씨에게는 징역 2년 6개월, 또 다른 공범 이모씨에 대해서는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다. 재판부는 압수한 가상자산을 몰수하고 각 피고인에게 4500만원~2억2000만원 상당의 추징도 명령했다.

이들은 지난해 1~2월 밈 코인 플랫폼 ‘펌프닷펀’에서 코인을 발행하고 SNS 허위 호재를 공시한 뒤, 보유 코일을 일시에 팔아 4억5000만원 상당의 이익을 챙긴 혐의로 기소됐다. 일반 투자자 256명은 총 9억원의 피해를 본 것으로 조사됐다.

재판부는 “범행은 가상자산 시장의 공정한 가격 형성 기능을 저해하고 시장에 대한 일반 투자자들의 신뢰를 심각하게 훼손한 중대한 범죄”라며 “인위적으로 피고인들이 형성한 외관에 따라 가상자산을 거래한 불특정다수 일반 투자자들에게 예측할 수 없는 손해를 끼쳤기 때문에 비난 가능성이 크다”고 밝혔다. 다만 이들이 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점은 유리한 요소로 양형에 반영했다.

이번 사건은 2024년 가상자산이용자보호법이 시행된 이후 해당 법률상 사기적 부정거래로 적발된 첫 사례이다.

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