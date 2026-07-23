“베트남 참전용사 추모도로인데”···찰리 커크 기념도로 표지판 설치에 반발

미국 테네시주에서 베트남전 참전용사를 기리는 도로에 극우 성향 활동가 찰리 커크를 추모하는 기념 표지판이 설치돼 참전용사들이 반발하고 있다.

22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT), 폭스뉴스 등에 따르면 지난달 미국 테네시주 섬너카운티를 지나는 386번 주도에 ‘찰리 커크 기념 고속도로’ 표지판이 설치됐다. 도로 이름이 공식적으로 변경된 것은 아니며, 기존 도로에 커크를 기리는 기념 표지판이 추가된 것이다.

이 도로는 1987년부터 ‘베트남 참전용사 대로’로 지정돼 운영돼 왔다. 베트남전에서 전사한 섬너카운티 출신 군인 25명의 이름과 소속 군종이 적힌 추모 표지판도 설치돼 있다.

기념 표지판은 테네시주 공화당 소속 조니 개릿 주의원이 지난 3월 커크를 기리기 위한 도로 명칭 지정안을 발의하면서 설치됐다. 개릿 의원은 “표현의 자유와 기독교적 가치를 지킨 커크를 기리고 싶다는 지역 주민들의 요청이 있었다”며 “내슈빌에서 섬너카운티로 들어오는 관문이라는 점을 고려해 이 도로를 선택했다”고 설명했다.

하지만 참전용사들은 수십 년간 베트남전 희생자를 추모해 온 도로의 상징성이 훼손됐다며 반발하고 있다.

베트남전 참전용사이자 밴더빌트대 교수인 데이비드 블랙은 “40년 넘게 베트남 참전용사를 기리는 도로에 어느 날 갑자기 커크 표지판이 세워졌다”며 “주 의회 누구도 참전용사들에게 사전에 의견을 묻지 않았다”고 지적했다.

베트남참전용사회 테네시지부의 배리 라이스 회장도 “커크를 추모하는 것 자체를 반대하는 것은 아니지만 베트남 참전용사 대로에 설치해서는 안 된다”며 “젊은 세대는 베트남전보다 찰리 커크라는 이름을 더 잘 알기 때문에, 시간이 지나면 이 도로의 본래 의미가 사라질 수 있다”고 말했다.

테네시 교통부는 주 의회의 공식 지시가 있어야 표지판을 철거하거나 이전할 수 있다는 입장이다. 논란이 커지자 개릿 의원은 표지판을 다른 장소로 옮기겠다고 밝혔다. 하지만 기념 표지판 설치가 주 의회의 의결을 거쳐 이뤄진 만큼 이전을 위해서도 주 의회의 재승인이 필요하다. 테네시 주 의회는 2027년 1월에야 다시 회기를 시작할 예정이어서, 그때까지는 표지판이 그대로 남아 있을 가능성이 크다.