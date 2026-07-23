‘석유, 돼지고기, 쌀···’ 제주형 10대 중점 물가 관리 품목 확정

도민 조사·소비단체 의견 수렴 민생경제상황실도 본격 가동

제주형 10대 중점 물가 관리 품목이 확정됐다.

제주도는 지난 22일 개최한 도지사 직속 민생경제 상황실 첫 회의에서 석유제품(휘발유·경유)과 돼지고기, 달걀, 액화석유가스, 우유, 닭고기, 배추, 갈치, 쌀과 고등어를 제주형 10대 물가 관리 품목으로 선정했다고 23일 밝혔다.

물가 관리 품목은 도민이 자주 구매하고 가계지출 비중과 가격변동 체감도가 높은 품목을 중심으로 선정됐다. 지난 7일부터 20일까지 도민 850명과 공직자 299명 등 1149명을 대상으로 20개 후보 품목에 대한 설문조사를 실시한 뒤 제주도 소비자단체협의회의 의견 수렴 과정을 거쳐 최종 확정했다.

도는 이들 10대 품목의 가격 동향을 ‘민생경제 상황실 통합상황판’을 통해 상시 점검한다. 변동 폭이 커질 경우 즉시 원인을 분석하고 공급 안정과 취약계층 지원, 소비촉진 등을 유관기관과 공동 대응할 방침이다.

위성곤 제주지사는 민생경제 상황실을 직접 이끈다. 민생경제 상황실은 도지사가 단장을 맡은 민생경제 비상대책단을 중심으로 경제·1차산업·관광·건설 분야 실무반과 지원반, 유관기관이 긴밀히 협력해 경제 동향을 수시로 점검하고 대책을 마련하는 상시 가동 체계다.

한국은행 제주본부와 제주연구원, 제주신용보증재단, 제주경제통상진흥원, 제주농산물수급관리센터, 제주관광협회, 제주국제자유도시개발센터(JDC), 대한건설협회 제주도회 등도 참여한다.

통합상황판이 포착한 지표 변화에 대응하기 위한 제주경제 위기대응 매뉴얼도 마련한다. 위기경보는 주요 경제지표와 현장 민원, 유관기관 동향을 종합해 ‘관심-주의-경계-심각’의 4단계로 구분한다.

도 관계자는 “위기 단계가 오르면 비상대책단과 실무·지원반의 대응 수준을 높이고 위기가 확산되면 긴급재정 투입과 중앙부처 지원 요청까지 추진한다”면서 “세부내용은 관련부서와 전문가의 의견을 수렴하여 7월 중 확정할 예정”이라고 밝혔다.