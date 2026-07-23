아파트 관리 갈등 끝 방화 추정···경산 아파트 관리실서 8명 다쳐

아파트 관리 문제 둘러싼 갈등·고소 이어져 화재 전날 CCTV 연결선 모두 빠져···계획범행 의혹 폭발 6분 전 주민에게 “관리실로 내려오라” 연락 경찰·국과수 합동감식···발화 지점·인화물질 조사

경북 경산의 한 아파트 관리실에서 방화로 추정되는 화재가 발생해 주민 등 8명이 다쳤다. 경찰은 아파트 운영 문제로 갈등을 빚어온 주민이 관리실에 인화물질을 뿌린 뒤 불을 지른 것으로 보고 방화 혐의로 입건했다.

23일 경찰과 경북소방본부에 따르면 이날 오전 8시29분쯤 경산 사동의 한 아파트 관리실에서 폭발과 함께 불이 났다.

이 사고로 방화 용의자인 70대 남성 A씨를 포함한 40~70대 8명(남성 2명·여성 6명)이 중·경상을 입었다. 중상자 3명은 전신에 화상을 입었으며 이 가운데 1명은 상태가 위중해 서울지역 병원으로 긴급 이송됐다. 현재까지 사망자는 없다.

경찰은 A씨가 인화물질이 든 용기를 들고 관리실에 들어가 불을 지른 것으로 보고 있다. A씨도 이 과정에서 전신에 화상을 입어 중환자실에서 치료받고 있다. 그는 화재 직후 흉기를 들고 아파트 주변을 돌아다니다가 출동한 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 A씨를 현주건조물방화 혐의로 입건하고 상태가 호전되는 대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 방침이다.

204가구가 살고있는 이 아파트에서는 관리비 집행과 정산, 관련 자료 공개 등을 놓고 A씨와 일부 주민 사이에 오랫동안 갈등이 이어졌다는 증언이 나왔다. 주민들은 A씨가 최근 주민대표 선거에 출마했으며, 선거 과정에서 투표함을 부수는 등 소란을 피웠다고 주장했다.

A씨는 전날에도 아파트 관리실 주변에서 욕설하는 등 소란을 피웠다. 경찰은 당시 폭행이나 구체적인 위험 상황이 확인되지 않아 A씨에게 경고한 뒤 현장 조치를 마친 것으로 확인됐다.

이후 주민대표 B씨는 A씨를 업무방해 혐의로 고소했다. 이 아파트에서는 주민대표가 아파트 관리소장을 겸하고 있다. 그간 주민들 사이의 말다툼이 명예훼손 고소·고발로 번지는 일도 있었던 것으로 확인됐다. 경산시에 관리사무실 예산 집행과 관리규약 운영 등과 관련한 감사를 요청하기도 했던 것으로 알려졌다.

한 50대 입주민은 “아파트 운영비를 두고 누가 얼마를 빼돌렸다는 식의 말이 많았고 서로 감투를 쓰려고 다투는 일도 잦았다”며 “화재 당시에도 관리규약 문제 등을 논의하려고 주민대표와 아파트 관계자들이 모여 있었던 것으로 안다”고 말했다.

계획범죄라는 증언도 주민들 사이에서 나왔다. 사고 전날 관리실 폐쇄회로(CC)TV 연결선이 모두 빠져 있었고, A씨가 화재 직전 한 주민에게 관리실로 내려오라고 연락했다는 것이다. 주민 김모씨(68)는 “어제 밤 관리실 CCTV가 작동하지 않아 살펴보니 연결선이 모두 빠져 있었다”며 “그래서 오늘 오전 7시쯤 관리실에 누가 선을 뽑았는지 확인해 달라고 요청했다”고 말했다.

A씨 연락을 받고도 관리실에 가지 않아 화를 면한 주민도 있었다. 주민 최모씨(62) 휴대전화에는 ‘옆집’으로 저장된 A씨에게서 오전 8시23분에 걸려 온 통화 기록이 남아 있었다. 관리실에서 폭발과 함께 불이 난 것은 그로부터 약 6분 뒤였다.

최씨는 “A씨가 관리실로 내려오라고 했지만 할 말이 없다며 가지 않았다”며 “내려갔다면 나도 같은 사고를 당했을 것”이라고 말했다.

경찰은 관리실 CCTV 연결선이 모두 빠져 있었던 경위와 이번 화재와의 관련성도 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “A씨가 중환자실에서 치료받고 있어 현재 직접 조사가 어려운 상황”이라며 “국립과학수사연구원과 합동감식을 벌여 정확한 발화 지점과 인화물질 사용 여부 등을 확인할 예정”이라고 말했다.