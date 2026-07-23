트럼프·시진핑 9월 회담 가능성 커졌지만… 미 ‘대중국 견제 입법’ 중 ‘대만해협 실사격 훈련’

미·중 힘겨루기 속 외교장관 회담 ‘이견 관리’ 초점 맞추며 소통 지속 AI·무역·대만 등 ‘이견’은 전방위로

미·중의 ‘이견 관리’에 초점을 맞춘 외교장관 회담 이후 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 오는 9월 정상회담 성사 가능성이 높아졌다고 평가된다. 다만 인공지능(AI), 무역, 대만 문제 등 다른 이해관계를 둘러싼 미·중의 힘겨루기는 전방위적으로 확산되는 분위기다.

23일 로이터통신에 따르면 마코 루비오 미국 국무장관은 전날 아세안(동남아시아 국가연합) 외교장관 회의가 열리는 필리핀 마닐라에서 왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장과의 회담을 마친 뒤 기자들과 만나 “(왕 부장과) 의견 차이에 대해 관리해야 할 필요성을 논의했다”고 말했다. 루비오 장관은 시 주석의 오는 9월 미국 방문이 “이견 관리에 긍정적인 경험”이 될 수 있도록 관련 주제를 논의했다고 말했다. 트럼프 대통령이 지난 17일 제기한 중국의 2020년 대선 개입설과 관련해서는 논의하지 않았다고 밝혔다.

중국 외교부는 회담 후 성명을 내고 “미·중 양국은 다음 단계의 고위급 교류를 위한 철저한 준비를 하기로 합의했다”고 밝혔다. ‘다음 단계의 고위급 교류’는 정상회담을 의미하는 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 앞서 시 주석이 오는 9월 24일 미국을 방문한다고 밝혔지만 중국은 확답하지 않았다.

중국 외교부는 왕 주임이 이날 “미국의 ‘일련의 부정적 언행’에 관해 중국의 엄정한 입장을 표명했다”며 “미국이 중국의 핵심 이익을 존중하고 ‘하나의 중국’ 원칙 준수하고 중국의 정당한 우려를 해결해 올해를 중·미관계의 기회의 해로 만들어야 한다”고 밝혔다.

중국은 회담 하루 만인 23일 대만해협 실사격 훈련을 발표하며 실력 행사에 나섰다. 중국 해사안전국에 따르면 훈련은 23~24일 각각 오전 6시부터 오후 6시까지 중국 남부 광둥성과 접경한 둥산다오 인근에서 실시된다. 중국은 지난해 12월 미국이 대만에 역대 최대인 111억 달러 규모의 무기 판매를 결정하자 대만 포위 훈련과 실사격 훈련을 실시한 바 있다.

마닐라에서 미·중 외교장관 회담이 진행되는 미 의회에서는 대중국 견제를 위한 입법이 진전됐다. 미국 상원 상업위원회는 이날 중국 자동차 기업의 미국 진출을 막기 위해 중국 기업이 지분의 15% 이상을 소유한 기업의 미국 내 판매를 금지하는 법안을 승인했다. 로이터통신은 이 조치로 메르세데스-벤츠의 미국 판매길이 막힐 수 있다고 전했다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 23일 중국 기업의 핵심 하드웨어가 포함된 기기의 미국 내 판매를 금지하는 안건을 통과시켰다.

중국도 기존 구매계약을 ‘카드’로 쓰고 있는 것으로 보인다. 시 주석이 지난 5월 정상회담에서 트럼프 대통령에게 약속한 보잉 항공기 200대를 주문하겠다는 계약이 난항을 겪고 있다는 보도도 나왔다. 폴리티코는 중국 측이 보잉 엔진 부품 공급에 대한 장기 보장을 요구해 백악관을 놀라게 했으며, 백악관 측은 이번주 내 마자오쉬 중국 외교부 차관에게 보잉 구매 계약 난항에 관해 문제 제기를 할 계획이라고 세 명의 관계자를 인용해 전했다.

미·중은 AI에 대한 견제와 협력도 준비하고 있다. 로이터통신에 따르면 오는 9월 미·중 AI 대화가 열릴 가능성이 크며, 미국 측 대표로 스콧 베선트 재무장관이 나설 예정이다. 베선트 장관은 최근 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 “해외 AI 모델이 미국의 기업들로부터 기술을 훔친 사실이 확인된다면 그 절도 행위를 이유로 제재를 가할 권한이 있다”며 “많은 중국 AI 모델에서 미국 대규모언어모델(LLM)의 워터마크가 발견된다. 용납할 수 없는 일”이라고 말했다.

저렴한 가격과 고성능을 앞세운 중국 신형 AI 모델에 대한 제재를 시사하는 발언이다. 다만 미국 스타트업계에서는 중국 AI 제재가 미국의 AI 발전을 저해할 것이라는 우려와 반대 목소리도 높다. AI 대화가 성사된다면 신형 AI 모델의 공통 조건에 대한 합의를 논의할 가능성이 크다.

중국은 앤트로픽의 미토스 모델이 자국 네트워킹을 해킹할 가능성을 거론하며 역시 장벽을 검토하고 있다.