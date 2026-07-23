‘거봐, 손흥민은 문제없잖아’···LA 돌아가자마자 ‘2경기 연속골’ 모든 득점 관여, 미친 존재감

MLS 솔트레이크 상대 홈 경기서 72분 뛰며 1골·1도움에 자책골 유도까지…건재함 과시

북중미월드컵 한국대표팀 주장 손흥민(LAFC)이 미국 메이저리그사커(MLS)에서 2경기 연속골을 터뜨렸다.

손흥민은 23일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026 MLS 홈 경기에 선발 출전해 1골 1도움을 기록하며 LAFC의 3-1 승리를 이끌었다. 72분을 뛴 손흥민은 상대 자책골까지 유도하며 LAFC의 세 골에 모두 관여했다.

MLS 개막 후 13경기에서 도움만 9개를 기록한 손흥민은 북중미 월드컵에서도 무득점에 그쳤다. 그러나 월드컵 이후 첫 경기였던 지난 18일 LA 갤럭시전에서 시즌 첫 골을 넣은 데 이어 이날 다시 득점포를 가동했다. 손흥민의 이번 시즌 기록은 MLS 2골 10도움, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2골 7도움을 합쳐 4골 17도움으로 늘었다.

최근 3연승을 달린 LAFC는 승점 30(9승 3무 5패)으로 서부 콘퍼런스 3위를 지켰다. 솔트레이크는 승점 26(8승 2무 5패)에 머물렀다.

손흥민은 4-3-3 전형의 스리톱으로 선발 출전했다. 전반 11분 샤펠버그의 연결을 받아 페널티아크 앞에서 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 전반 40분에는 역습 과정에서 마티외 슈아니에르와 드니 부앙가의 추가골을 만드는 빌드업에 기여했다. 손흥민은 MLS의 세컨더리 어시스트 규정에 따라 도움을 추가하며 리그 최초로 시즌 10도움을 채웠다. 후반 23분에는 다비드 마르티네스의 패스를 받아 오른쪽에서 올린 크로스가 상대 수비수 디안드레 예들린의 자책골로 연결됐다. 손흥민은 후반 27분 교체아웃됐고 LAFC는 막판 한 골을 내줬지만 3-1 승리를 지켰다.