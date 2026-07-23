올해 전남광주 시·군 절반, 출생아 100명도 안 됐다···사망자가 더 많아

22개 시·군 상반기 4805명 자연감소

전남광주 22개 시군의 절반에서 올해 상반기 태어난 아기가 100명도 채 되지 않는 것으로 집계됐다. 같은 기간 22개 시·군의 사망자 수가 출생아 수 보다 2배 가까이 많았다.

전남광주가 23일 행정안전부 주민등록 인구통계를 분석한 결과 올해 1~6월 전남 22개 시·군의 출생아 수는 모두 4932명이었다. 출생아는 상대적으로 인구가 많은 5개 시에 집중됐다. 순천이 921명으로 가장 많았고 여수 661명, 광양 633명, 나주 447명, 목포 416명 순이었다. 5개 시의 출생아는 모두 3078명으로 22개 시·군 전체의 62.4%를 차지했다.

반면 11개 군의 출생아는 100명을 밑돌았다. 출생아가 가장 적은 곳은 구례로 6개월간 단 28명이 태어났다. 5월에는 출생신고가 한 건도 없었다. 곡성 45명, 진도 49명, 신안 55명, 보성 60명, 강진 61명, 함평 73명, 영암 75명, 고흥 76명, 장흥 78명, 완도 81명 순이었다.

저출생에 고령화까지 겹치면서 인구 자연감소도 뚜렷하게 나타났다. 같은 기간 22개 시·군에서는 9737명이 사망하면서 사망자 수가 출생아의 1.97배에 달했다.

시·군별로는 광양과 무안은 출생아 수가 사망자보다 많았고 나머지는 사망자가 더 많았다. 광양은 633명이 태어나고 483명이 숨져 150명 늘었으며, 무안은 출생아와 사망자 수가 각각 395명, 390명으로 단 5명 증가하는 데 그쳤다.

고흥은 사망자 수가 출생아 수의 7.6배에 달했다. 구례는 6.8배, 신안 6.3배, 보성 5.7배, 곡성 5.1배였다.

전국적으로도 출생아가 적은 지역은 전남광주에 집중됐다. 전국 시·군·구 단위 229개 지역 중 상반기 출생아가 100명 미만인 곳은 60곳으로, 이 중 11곳(18.3%)이 전남광주에 집중됐다. 전남광주 22개 시·군 인구는 전국의 약 3.5%지만 전국 자연감소 인구의 14.0%를 차지했다.

전남광주 통합이 지역 소멸 위기를 반전시키는 계기가 될 수 있다는 분석도 나온다. 전남연구원은 최근 이슈리포트에서 “통합은 수도권 일극체제와 지역소멸에 대응하는 첫 광역통합 사례”라며 “의료·교육 등 생활권 격차를 줄이면 통합의 시너지가 시·군 전역으로 확산할 것”이라고 말했다.