구글마저 ‘AI 빚투’에 첫 현금흐름 마이너스 전환···그런데도 올해 투자 최대 301조까지 늘린다는 이유는?

구글 모회사 알파벳의 ‘잉여현금흐름’이 지난 2분기 처음으로 마이너스를 기록했다. 영업 활동으로 벌어들인 현금보다 공장·설비 등 투자로 지출한 금액이 더 커졌다는 뜻이다. 알파벳은 그럼에도 인공지능(AI) 인프라 확대를 위해 올해 설비투자 전망치를 기존보다 150억달러 높여 잡았다. AI 수익화에 대한 자신감을 나타낸 것으로 풀이된다. 알파벳이 투자 확대 기조를 이어가며 국내 메모리 반도체 업황에도 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.

알파벳이 22일(현지시간) 발표한 내용을 보면, 2분기 매출은 1198억달러(약175조9000억원)로 전년대비 24% 증가해 시장 전망치(1169억달러)를 소폭 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.85달러를 기록했다. 영업이익은 408억 달러로 전년대비 30% 증가했다.

가장 눈에 띄는 것은 분기 잉여현금흐름(FCF)이 59억달러 적자로 돌아섰다는 점이다. 벌어들인 돈인 영업현금흐름보다 설비투자(Capex)가 더 많았다는 뜻으로, 분기 FCF 적자는 2004년 상장 이후 22년만에 처음이다. 실제로 알파벳은 지난 2분기 영업활동으로 391억달러의 현금을 벌었지만, AI 데이터센터 확보 등 설비투자에 449억달러를 집행했다.

그러나 알파벳은 AI 투자를 확대한다는 방침을 재확인했다. 특히 올해 연간 설비투자액을 1950억~2050억달러(286조~301조원)로 지난 1분기 발표 때보다 150억달러(약 22조원) 올려 잡았다. 반도체 등 AI 인프라 구축에 더 많은 돈을 쓰겠다는 뜻이다. 알파벳은 이미 지난달 총 848억달러 규모의 지분조달 계획을 공개하고, 지난 1분기 이후 200억달러의 채권을 추가 발행하는 등 인프라 투자를 위한 자금 조달 수단도 다변화하고 있다.

향후 투자 규모를 늘린다는 소식이 전해지자 장 마감 후 거래에서 알파벳 주가는 3% 이상 하락했다. 과도한 AI 지출에 대한 시장의 우려가 해소되지 않았다는 뜻이다.

알파벳이 현금 부담에도 설비투자를 확대하는 데에는 높은 클라우드 사업 성장세가 있다. 구글 클라우드 매출은 248억달러로 전년대비 82% 급증했다. 지난 1분기 성장률(63%)보다 더 가파른 성장세로, 시장예상치(64%)를 훌쩍 뛰어넘었다. 계약됐지만 매출로 잡히지는 않은 클라우드 수주잔고도 2분기 5140억달러로 직전분기(4620억달러)보다 11% 증가했다.

구글은 클라우드 시장에서 마이크로소프트·아마존에 비해 상대적으로 후발주자지만 AI 클라우드를 앞세워 최근 성장세는 가장 가파르다. 기존 성장엔진인 검색·광고 분야에 이어 클라우드가 구글의 핵심 수익원으로 자리 잡는 모양새다.

아나트 애슈케나지 알파벳 최고재무책임자(CFO)는 이날 컨퍼런스콜에서 “컴퓨팅 용량을 늘리고 있지만 여전히 고객 수요가 공급 능력을 웃돌고 있다”고 했다.

구글의 자체 AI 모델 사용 확대도 AI 수익화를 뒷받침하는 요인으로 꼽힌다. 2분기 기준 제미나이 앱 월간 이용자는 9억5000만명으로 집계됐다. 기업·개발자등이 구글의 자체 모델을 직접 호출하는 API 사용량도 빠르게 늘고 있다. 자체 모델 사용량은 분당 220억 토큰으로 직전 분기 대비 약 38% 증가했다. 알파벳은 포춘 100대 기업 중 약 90%가 제미나이 엔터프라이즈를 사용하고 있다고 강조했다.

알파벳의 투자 확대 방침은 국내 반도체 업황에도 긍정적 영향을 줄 것으로 보인다. 이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “이번 구글의 설비투자 확대는 ‘달리는 말에서 내릴 수 없다’는 빅테크들의 입장을 보여준 것”이라며 “AI 외에 마땅한 미래 먹거리가 없는 상황이라 다른 빅테크들도 방향을 선회하긴 어려울 것이고, 반도체 수요에도 중장기적으로 긍정적 요인”이라고 말했다.