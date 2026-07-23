현대차, 역대 2분기 최대 매출에도 영업이익 20.8% 감소…“생산 차질·글로벌 수요 둔화·미국 관세 부담 영향”

현대자동차가 올해 2분기 역대 분기 최대 매출을 달성하고도 영업이익이 전년 동기대비 20% 넘게 감소했다. 부품사 화재로 인한 생산 차질과 글로벌 수요 둔화, 미국 관세 부담 등의 삼중고가 수익성을 끌어내렸다. 현대차는 아이오닉3, 그랜저 하이브리드 등 신차 출시와 판매 확대를 통해 하반기 수익성을 회복해 나갈 계획이다.

현대차는 23일 경영실적 컨퍼런스콜을 열고 올해 2분기 영업이익이 2조8509억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 지난해 2분기(3조6016억원)보다 20.8% 감소한 수치다. 매출은 지난해 같은 기간보다 1.9% 증가한 49조2153억원으로 역대 2분기 기준 최대 기록이다.

현대차는 매출이 늘었음에도 영업이익이 감소한 이유로 글로벌 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가와 국내 부품사 화재로 인한 고수익 차종 생산 차질 등을 꼽았다. 이승조 재경본부장은 컨퍼런스콜에서 “제네시스와 팰리세이드 생산 차질에 따른 영향이 약 2000억원, 순 인센티브 증가 영향이 약 4000억원이었다”며 “다만 하이브리드 부문만 보면 약 4000억원의 개선 요인이 있었다”고 말했다.

미국의 15% 관세 부담과 원자재 가격 상승도 실적에 영향을 미쳤다. 올해 2분기 관세 납부액은 약 9000억원으로 지난 1분기와 비슷한 수준을 유지했다. 지난해 3분기와 4분기의 관세 납부액은 각각 약 1조8000억원, 1조5000억원이었다. 원자재 비용은 올해 2분기 약 4000억원 증가했지만, 전사적인 원가 절감 등을 통해 비용 증가분의 약 50%를 상쇄했다고 현대차는 설명했다.

올해 2분기 당기순이익은 지난해 같은 기간(3조2504억원)보다 11.2% 감소한 2조8880억원으로 집계됐다. 영업이익률은 5.8%였다. 매출원가율은 원자재 가격 상승 등의 영향으로 지난해 같은 기간보다 1.1%포인트 오른 82.2%를 기록했다.

2분기 글로벌 판매량은 도매 기준 99만1885대로 지난해 같은 기간보다 6.9% 감소했다. 국내 판매량은 지난 3월 발생한 부품사 ‘안전공업’ 화재사고에 따른 생산 차질 영향으로 지난해보다 16.4% 줄어든 15만7647대를 기록했다. 해외 판매는 미국에서 26만4587대를 판매해 지난해보다 0.9% 증가했지만, 글로벌 자동차 산업 수요 둔화 등의 영향으로 전체적으로 4.9% 줄어든 83만4238대로 집계됐다.

전동화 차량 판매는 지난해 같은 기간보다 1.7% 증가한 26만6627대를 기록했다. 이 가운데 하이브리드 차량은 18만7661대로 역대 분기 최대 판매를 기록하며 전동화 판매를 견인했다. 하이브리드 차량은 전체 글로벌 판매의 18.9%를 차지해 역대 분기 최고 비중을 기록했다. 전기차 판매는 6만9366대였다.

현대차는 거시경제 불확실성과 업체 간 경쟁 심화가 이어질 것으로 전망하면서도 “주요 신차를 중심으로 새로운 성장 동력을 확보해 나가겠다”고 밝혔다. 더 뉴 그랜저 하이브리드와 주력 차종인 아반떼 등 핵심 신차를 앞세워 시장 변화에 대응한다는 계획이다. 또 생산 차질과 관세 영향으로 악화된 수익성을 만회하기 위해 하반기 생산 확대와 컨틴전시 플랜도 지속 추진할 방침이다.

한편 현대차는 올해 2분기 보통주와 우선주 모두 주당 2500원의 분기 배당을 실시한다고 밝혔다. 배당 기준일은 이번 달 31일이며, 배당금은 다음 달 30일 지급될 예정이다.