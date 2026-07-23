‘제주 농업+미래 농식품산업’ 한자리에···농촌융복합 박람회 ‘푸파페 제주’ 나흘간

23일 ‘농촌융복합산업 제주국제박람회’ 개막 130여개 기업·120여개 부스 참여

제주 농업과 농식품산업의 미래를 엿볼 수 있는 전국 유일의 농촌융복합산업 제주국제박람회가 막을 올렸다.

제주도는 23일 오후 제주국제컨벤션센터 제2센터에서 ‘제8회 농촌융복합산업 제주국제박람회-푸파페 제주’ 개막식을 개최했다. ‘푸파페 제주’는 푸드테크(Food tech), 파밍플러스(Farming⁺), 제주 페어(JEJU Fair)의 첫 글자를 딴 농촌융복합산업 제주국제박람회의 이름이다.

제주도가 주최하고 ㈔제주농업농촌진흥원이 주관하며 농림축산식품부가 후원하는 이번 박람회는 농촌융복합산업 인증업체와 청년농부, 지역기업 등 130여개 기업·기관이 참여해 120여개 부스를 운영한다. 특히 올해는 행사 기간을 기존 사흘에서 나흘로 늘리고 장소도 확대했다.

박람회는 이날 개막식을 시작으로 26일까지 나흘간 진행된다.

행사 둘째 날인 24일에는 국내 대형 유통사 상품 기획자와 제주 기업 간 1대1 유통 상담회가 열려 판로 개척을 지원한다. 이어 ‘AI(인공지능)·AX(인공지능 대전환) 시대 K-농촌융복합산업의 대전환’을 주제로 한 전문가 포럼이 개최돼 미래 농업 발전 전략을 모색한다.

박람회 기간 내내 농촌융복합산업 인증기업의 우수 제품 전시·판매를 비롯해 제주 농식품 체험, 기업 홍보 등 방문객을 위한 다양한 프로그램이 운영된다.

마지막 날인 26일에는 참가 기업들이 기부한 물품을 제주사회복지공동모금회 사랑의열매에 전달하는 기부 행사를 마련해 박람회의 공익성과 사회적 의미를 더할 예정이다.

박천수 행정부지사는 이날 개막식에서 인사말을 통해 “이번 박람회가 참가 기업에는 새로운 판로를 개척해 한 단계 성장하는 기회가 되고, 방문객들에게는 제주 농업과 먹거리의 가치를 새롭게 발견하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.