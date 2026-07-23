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본문 요약

간송미술관 보화각 입구를 90년 가까이 지켜오던 청대 석사자상 한 쌍을 두고 간송 전형필은 생전 이렇게 말하곤 했다.

기증식에는 유홍준 국립중앙박물관장, 전인건 간송미술관장 등 한국 측 인사와 라오 취안 중국 국가문물국장, 다이 빙 주한중국대사 등 중국 측 대표단을 포함해 50여명이 참석했다.

국립중앙박물관과 간송미술관, 중국 국가문물국은 유물의 소유권 이전과 실물 양도를 증명하는 '유물 인도·인수 확인서'에 최종 서명했고, 유물 운송 절차를 진행하게 된다.

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간송 보화각 지킨 석사자상 한 쌍, 중국으로 돌아간다

입력 2026.07.23 16:30

수정 2026.07.23 18:30

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  • 배문규 기자

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간송미술관 보화각 입구의 석사자상. ⓒ 간송미술문화재단

간송미술관 보화각 입구의 석사자상. ⓒ 간송미술문화재단

“석사자상은 중국 유물이니 언젠가 고향에 보내주는 것이 좋겠다.”

간송미술관 보화각 입구를 90년 가까이 지켜오던 청대(淸代) 석사자상(石獅子像) 한 쌍을 두고 간송 전형필(1906~1962)은 생전 이렇게 말하곤 했다. 이 석사자상이 중국으로 돌아간다.

국립중앙박물관은 간송미술관과 공동으로 23일 간송미술관이 소장하던 중국 청대 석사자상 기증식을 열었다. 이번 기증식은 지난 1월 한·중 정상회담 당시 베이징 인민대회당에서 중국 국가문물국과 서명한 기증 협약을 이행하는 것이다.

기증식에는 유홍준 국립중앙박물관장, 전인건 간송미술관장 등 한국 측 인사와 라오 취안 중국 국가문물국장, 다이 빙 주한중국대사 등 중국 측 대표단을 포함해 50여명이 참석했다. 국립중앙박물관과 간송미술관, 중국 국가문물국은 유물의 소유권 이전과 실물 양도를 증명하는 ‘유물 인도·인수 확인서’에 최종 서명했고, 유물 운송 절차를 진행하게 된다.

석사자상은 간송이 1930년대 일본 오사카 경매에서 고려와 조선 석조 유물과 함께 구입한 것이다. 이후 석사자상은 간송미술관의 유물 전시장인 보화각이 건립되면서 건물 입구에 배치돼 이 자리를 지켜왔다.

석사자상 앞 간송 전형필. ⓒ 간송미술문화재단

석사자상 앞 간송 전형필. ⓒ 간송미술문화재단

간송은 생전 석사자상을 중국으로 반환할 의사를 밝혔다. 미술관 측은 2016년 수장고를 신축할 당시 자체적으로 해당 유물의 중국 기증을 추진하다 중단했으며, 올해 간송 탄생 120주년을 맞아 국립중앙박물관에 기증 관련 사무를 맡겼다.

국립중앙박물관은 연초 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 한중 우호관계 발전을 기원하는 의미를 담아 중국 측에 간송미술관의 기증 의사를 전했다. 이후 중국 전문가 5명이 간송미술관을 찾아 감정을 진행했다. 이들은 “청대 작품으로 역사적, 예술적, 과학적 가치를 모두 갖춘 우수한 작품”이라며 “베이징 또는 화북 지방의 대리석을 사용했고, 제작 기술이나 장식 표현이 정교하고 예술성이 뛰어나 황족 저택인 왕부(王府)의 문 앞을 지킨 택문(宅門) 석사자상으로 추정된다”고 감정했다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “문화로 나라를 지킨 간송 선생의 유지에 발맞추어 국립중앙박물관이 한중 문화 소통과 연대의 모범적인 이정표를 세우게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “이번 기증식이 양국 문화교류를 풍성하게 만드는 새로운 동력이 될 것”이라고 밝혔다.

간송미술관은 석사자상이 떠난 자리에 우리나라 19세기 석조 작품인 ‘석호상’을 새롭게 설치할 계획이다.

전인건 간송미술관장, 유홍준 국립중앙박물관장, 라오 취안 중국 국가문물국장(왼쪽부터)이 23일 서울 성북구 간송미술관에서 청대 석사자상 기증식에서 유물 인도인수서를 들어보이고 있다. 국립중앙박물관 제공

전인건 간송미술관장, 유홍준 국립중앙박물관장, 라오 취안 중국 국가문물국장(왼쪽부터)이 23일 서울 성북구 간송미술관에서 청대 석사자상 기증식에서 유물 인도인수서를 들어보이고 있다. 국립중앙박물관 제공

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