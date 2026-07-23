미국, 중동에 전투기 추가 배치···본격적 확전 대비하나

미국이 이란과의 확전에 대비해 중동 지역에 전투기를 추가 배치하고 의료진을 증원하고 있는 것으로 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 미국 관계자들과 항공기 추적 데이터를 인용해 지난주 특수작전부대가 미군 기지에서 중동 지역으로 이동했으며 전투기 편대가 중동 전역에 배치됐다고 전했다.

미국과 영국 기지의 폭격기들은 작전 확대에 대비해 최고 수준의 경계 태세를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

미 온라인 매체 액시오스에 따르면 미군은 전날 전략폭격기 B-1으로 이란을 폭격했다. 미군이 B-1을 투입한 것은 대이란 교전을 재개한 이후 처음 있는 일이다. B-1은 미 공군의 핵심 무기로 폭격기 중 가장 많은 폭탄을 탑재할 수 있다.

액시오스는 “B-1을 투입한 것은 미군의 작전이 상당히 격화되고 확대됐음을 시사한다”고 짚었다. 미 관계자들은 영국에 배치된 B-1 등 장거리 폭격기들도 주요 전투 작전을 위한 준비에 착수하고 있다고 WSJ에 말했다.

앞서 WSJ는 미군이 독일 슈팡달렘 공군기지의 F-16 전투기와 영국 레이커히스 공군기지의 F-35 전투기를 중동 지역으로 재배치했다고 보도한 바 있다. 요르단과 이스라엘이 유력한 재배치 지역으로 거론되고 있다.

또한 최근 며칠간 150여명의 의료진이 독일 란트슈툴 지역 의료센터에 추가 배치된 것으로 알려졌다. 이 의료센터는 중동 지역 전투에서 부상을 입은 군인들을 치료하는 주요 거점이다.

이 같은 무기 재배치와 증원은 지난 17일 이란의 공습으로 미군 3명이 사망하고 이라크에서 이란의 무인기(드론) 불발탄을 처리하던 미군 1명이 숨진 이후 이뤄졌다.

미국은 이미 중동에 병력 수만명을 주둔시킨 가운데 추가 병력들이 중동과 유럽에 도착하고 있는 것으로 알려졌다. 미 해군은 항공모함 2척을 포함해 총 17척을 배치하고 있다.

다만 미군이 중동 지역에 병력을 증강한 것만으로 이란에 대한 대규모 군사 작전이 반드시 이뤄지는 것은 아니라는 분석도 나온다. 미 중부사령부와 특수작전사령부 사령관을 역임한 조셉 보텔은 “(병력 증강의) 핵심은 대통령과 국방부 장관에게 최대한의 유연성을 부여하고, 여러 선택지를 최대한 확보하는 것”이라고 말했다.

한편 미국 내에서는 이란과의 무력 충돌 이후 군수품 고갈과 전쟁 비용 증가에 관한 우려가 나오고 있다. 피트 헤그세스 미국 국방장관은 지난 21일 연방 세출위원회 청문회에 출석해 “이란과의 전쟁으로 현재까지 375억달러(약 55조5000억원)가 투입됐다”고 밝힌 바 있다.