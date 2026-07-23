헌재 “공익법무관 군사훈련 기간 보수 미지급은 위헌”

기초 군사훈련 기간 중 공익법무관에게 보수를 지급하지 않는 것은 헌법에 어긋난다는 헌법재판소의 판단이 나왔다. 현역병이나 사회복무요원 등 다른 병역의무 이행자와 비교할 때 불합리한 차별로서 평등권을 침해한다는 취지다.

헌재는 23일 군인보수법 제2조 제1항 중 공익법무관에 관한 부분에 대해 재판관 전원일치 의견으로 위헌 결정을 내렸다. 군인에게 지급하는 보수에 대해 규정하고 있는 군인보수법은 제2조 제1항에서 ‘군사교육 소집된 자(공익법무관이 해당)’는 이 법의 적용 대상에서 제외하고 있다.

헌재는 공익법무관, 현역병, 사회복무요원, 단기복무 군법무관 등이 모두 군인의 신분으로 일정한 군사훈련을 받는다는 점에서 본질적으로 동일한 집단이라고 판단했다. 현재 현역병은 입영일부터, 사회복무요원은 소집일부터 보수를 받는다. 단기복무 군법무관도 사관후보생 신분으로 임용 전 교육 기간에 보수를 지급받는다. 유독 공익법무관만 군사훈련 기간 보수를 받지 못하는 것은 차별이라는 것이다.

헌재는 “공익법무관과 사회복무요원은 동일한 내용의 군사교육소집 훈련을 동일한 기간 동안 받는다”며 “사회복무요원에게는 보수를 지급하면서 공익법무관에게만 아무런 보수를 지급하지 않는 것은 정당화되기 어렵다”고 지적했다.

헌재는 공익법무관이 복무기간 상대적으로 높은 보수를 받기 때문에 이들의 군사훈련 기간 보수를 지급하기 어렵다는 그간의 반대 논리도 인정하지 않았다. 헌재는 군사훈련 기간의 보수는 복무에 대한 대가가 아니라 병역의무 이행을 장려하고 처우를 개선하기 위한 보상적 성격이기 때문에 복무 중 처우는 훈련 기간 보수 지급과 무관하다고 판단했다.

헌재는 2025년 기준 병장 월급이 150만원에 이르는 등 현역병과 사회복무요원의 봉급이 지속적으로 증가하여 공익법무관과의 보수 차이가 크게 줄어든 것을 볼 때 오히려 훈련 보수 미지급은 공익법무관들의 상대적 박탈감을 키우고 사기를 저하시킨다고 지적했다.

헌재는 공익법무관의 군사훈련 기간이 3년의 의무복무 기간에 포함되지 않는다는 점 역시 보수 미지급의 합리적 사유가 되지 못한다고 판시했다. 헌재는 복무 기간에 포함되지도 않는 기간 동안 소집돼 훈련을 받으면서 보수마저 받지 못하면 오히려 ‘이중의 불이익’에 해당한다고 짚었다.

현재 공익법무관으로 복무 중인 김모 변호사는 지난해 6월5일부터 26일까지 군사교육에 소집돼 훈련을 마친 뒤 자신이 현역병 및 사회복무요원과 똑같이 훈련을 받았지만 훈련 기간 보수를 받지 못해 평등권을 침해당했다고 주장하며 같은 해 9월4일 헌법소원심판을 청구했다.