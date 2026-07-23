월가가 트럼프 SNS로 돈을 버는 방법

도널드 트럼프 미국 대통령의 SNS 게시물을 0.001초 먼저 볼 수 있는 서비스가 월 최대 10만달러(약 1억5000만원)에 출시돼 논란인 가운데 이미 최소 5개 투자사가 계약을 맺은 것으로 나타났다. 트럼프 대통령의 SNS가 월가의 배를 불리는 데 활용되고 있다는 지적이 나온다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 최소 5개 업체가 ‘트루스 API’ 서비스 구독 계약을 완료했으며 여러 업체가 협상을 진행 중이라고 보도했다. 5개사 모두 ‘고빈도 알고리즘 매매’(High Frequency Trading·HFT)라 불리는 ‘초단타 투자’ 전문 업체다.

트루스 API는 트럼프 대통령이 만든 SNS 업체 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹이 최근 선보인 서비스다. 서비스 이용자들은 트럼프 대통령이 올리는 게시물을 0.001초 먼저 볼 수 있다. 이용료는 월 10만달러, 장기 계약 시 월 6만달러 수준으로 떨어진다. 트럼프 대통령은 2021년 미 국회의사당 난입 사태를 계기로 엑스에서 퇴출당한 뒤 자체 SNS 트루스소셜을 만들어 사용해왔다.

WSJ는 월가가 이미 오래전부터 트럼프 대통령의 SNS를 이용해 돈을 벌어왔다고 지적했다. 월가의 대형 투자사들은 트럼프 대통령의 게시물에서 중요 키워드를 감지하면 자동으로 매수·매도 주문이 이뤄지게 하는 시스템을 운영해온 것으로 알려져 있다.

트럼프 대통령의 SNS가 주식 시장을 출렁이게 만든 사례는 많다. 지난 6월9일 그가 ‘호르무즈 해협 상공에서 미군 아파치 헬기가 이란 공격을 받았다’고 적은 직후 에너지 관련 주 거래량이 급증했고, 주가도 상승했다. 이틀 뒤인 6월11일 그가 이란과 종전 협상이 진행 중이라는 사실을 밝힌 직후에는 에너지와 방산 관련 종목 주가가 하락했다.

‘속도가 곧 돈’인 초단타 투자 업체에 트럼프 대통령의 게시물은 중요한 투자 근거가 된다. WSJ는 “초단타 업체들은 아주 미세한 가격 차이를 이용해 수익을 내기 때문에 나노초(10억분의 1초) 단위의 속도 차이도 경쟁력”이라며 “이들은 이미 뉴욕증권거래소 옆에 자체 서버를 설치하거나 미 정부 발표를 더 빨리 받기 위해 워싱턴 인근에 서버를 두며 속도 경쟁을 벌여왔다”고 설명했다.

월가에서는 트루스 API가 결국 업계 필수 서비스가 될 것이라는 관측이 나온다. 옵션거래 전문가인 데이비드 불은 “초과 수익을 위해서라기보다 남들에 뒤처지지 않기 위한 방어적 비용”이라고 WSJ에 말했다.

대통령이 가진 정보를 돈벌이 수단으로 이용하는 데 대한 비판은 커지고 있다. 개인 투자자가 수억원의 이용료를 감당하기 어려운 만큼 ‘월가만 배불린다’는 지적도 나온다. 마크 워너 민주당 상원의원은 전날 금융 관련 단체에 공식 서한을 보내 “트루스소셜 API는 정부 정보 접근에 이중 체계를 만들고 미국 자본 시장의 신뢰를 위협한다”며 서비스 이용 거부를 촉구했다.