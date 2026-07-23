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“개 짖는 소리 시끄러워” 이웃에 흉기 휘두른 50대에 징역 6년 구형

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본문 요약

제주에서 층간소음 문제로 이웃에게 흉기를 휘두른 50대에 대해 검찰이 징역 6년을 구형했다.

제주지검은 23일 제주지법 형사2부 심리로 열린 결심 공판에서 살인미수 등 혐의로 구속기소 된 50대 A씨에게 징역 6년을 선고하고 전자장치 부착과 보호관찰 등을 명해달라고 재판부에 요청했다.

A씨는 지난 3월 저녁 제주시의 한 다가구주택에서 층간 소음 문제로 갈등을 빚던 윗집 이웃을 찾아가 흉기를 휘두른 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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“개 짖는 소리 시끄러워” 이웃에 흉기 휘두른 50대에 징역 6년 구형

입력 2026.07.23 16:58

수정 2026.07.23 17:42

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  • 박미라 기자

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제주지검 전경.

제주지검 전경.

제주에서 층간소음 문제로 이웃에게 흉기를 휘두른 50대에 대해 검찰이 징역 6년을 구형했다.

제주지검은 23일 제주지법 형사2부(재판장 서범욱 부장판사) 심리로 열린 결심 공판에서 살인미수 등 혐의로 구속기소 된 50대 A씨에게 징역 6년을 선고하고 전자장치 부착과 보호관찰 등을 명해달라고 재판부에 요청했다.

A씨는 지난 3월 저녁 제주시의 한 다가구주택에서 층간 소음 문제로 갈등을 빚던 윗집 이웃을 찾아가 흉기를 휘두른 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 평소 윗집에서 키우는 반려견 짖는 소리 등 층간소음 문제로 극심한 스트레스를 받아왔던 것으로 전해졌다.

A씨는 앞선 공판에서 사실관계는 인정하면서도 살인의 고의에 대해서는 부인했다.

A씨 변호인은 “피고인이 흉기를 든 건 자신보다 체구가 큰 피해자를 위협하려 했을 뿐 살해할 의도는 없었다”면서 “오랫동안 층간소음에 시달려오다가 술에 취해 범행에 이르렀고 우울증 등으로 상담치료를 받아온 점, 우발적 범행인 점 등을 고려해달라”고 밝혔다.

A씨도 “피해자에게 정신적 상처를 줘서 마음이 아프다”면서 “깊이 반성하고 고개 숙여 사죄드린다”고 말했다.

선고 공판은 9월10일에 열릴 예정이다.

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