유승민 “대통령이 국민 가르치는 ‘답정너 토론회’···부동산 정책 실패가 이재명 정부 무덤될 것”

“3시간10분 중 진짜 국민의 목소리 얼마 안 돼” SNS에 ‘이 대통령 주재 부동산 대토론회’ 평가

유승민 전 의원이 23일 이재명 대통령 주재로 열린 부동산 정책 국민 대토론회를 두고 “국민의 목소리를 듣는 자리가 아니라 대통령이 국민에게 가르치는 자리 같았다”고 밝혔다.

유 전 의원은 이날 페이스북에 “대통령의 긴 모두발언부터 시작해서 정부와 발제자들의 지루한 얘기들, 그리고 질문마다 빠지지 않고 끼어드는 대통령의 발언들. 3시간10분 중 진짜 국민의 목소리는 얼마 되지 않았다”며 이같이 적었다.

유 전 의원은 “수도권의 집값과 전월세가 미친 듯이 올라가는 상황에서 지금 국민들이 가장 원하는 건 ‘집값과 전월세를 어떻게 안정시킬 거냐? 주택담보대출, 전세대출, 이주비 대출을 풀어달라. 무주택자와 1주택자에 대한 과도한 규제를 풀어달라. 청년과 저소득층의 주거부담을 낮춰달라’ 이런 것들”이라며 “그런데 오늘도 대통령의 주된 관심사는 여전히 똘똘한 한 채, 비거주 초고가 주택에 대한 보유세 강화였고, 재개발 재건축에 대한 부정적 인식 등 공급대책에는 여전히 무관심했고, 전세공급과 전세대출에 대한 부정적 인식도 바뀌지 않았다”고 썼다.

유 전 의원은 “결국 답정너(답은 정해져 있고 너는 대답만 하면 돼)였다”며 “앞으로 세금과 규제를 강화하는 걸 합리화하기 위한 라이브쇼에 불과했다”고 썼다. 그는 “부동산 문제가 워낙 국민들에게 큰 고통을 주는 심각한 상황이라, 저는 그나마 일말의 기대를 갖고 근본적인 정책 전환을 수차 제안했지만 더 이상의 기대는 접겠다”며 “부동산정책의 실패가 이재명 정부의 무덤이 될 것”이라고 밝혔다.