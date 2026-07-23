“미국, 말리 공습 검토”···트럼프, 8번째 군사작전 나서나

사헬 안보 위기 심화 우려

도널드 트럼프 미국 행정부가 서아프리카 말리에서 활동하는 이슬람 극단주의 무장단체를 겨냥한 군사 작전을 검토하고 있다는 보도가 나왔다. 공습이 실제 이뤄질 경우 말리는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미군이 군사행동에 나서는 여덟 번째 국가가 된다.

워싱턴포스트(WP)는 22일(현지시간) 익명을 요구한 전·현직 미 관리들을 인용해 트럼프 행정부가 말리 거점 알카에다 연계 단체인 ‘자마아트 누스라트 알이슬람 왈무슬리민’(이슬람과무슬림지지그룹·JNIM)에 대한 공습 등 군사 옵션을 검토하고 있다고 보도했다.

JNIM은 말리를 거점으로 사하라 사막 이남 사헬 지역에서 세력을 확장해온 알카에다 계열 조직이다. 최근에는 서아프리카 해안국까지 공격 범위를 넓히며 세계에서 가장 위협적인 무장단체 가운데 하나로 평가받고 있다.

군사작전을 둘러싸고 미국 정부 내부에서는 이견이 있는 것으로 알려졌다. 그러나 세바스찬 고르카 백악관 국가안보회의 대테러 담당 선임국장 등이 군사행동을 적극 지지하고 있는 것으로 전해졌다.

한 백악관 관계자는 트럼프 대통령의 의중에 대해서는 언급을 피하면서도 미국이 북·서아프리카 국가들에 미국산 장비를 구매해 대테러 역량을 강화할 것을 압박해왔다고 WP에 밝혔다.

그는 사헬 지역 테러는 “다국적 문제”라며 역내 파트너와 북대서양조약기구(나토) 동맹들이 JNIM과 이슬람국가(ISIS)에 맞서 싸우는 사헬국가연합(ASS)을 지원해야 한다고 말했다. ASS는 말리·부르키나파소·니제르 간 연합으로, 군정 체제 아래 러시아와 안보 협력을 유지하고 있다.

백악관 관계자는 이들 국가와 러시아와의 관계도 거론했다. 그는 “말리에 러시아는 효과적이지 않은 안보 파트너”라며 “다른 아프리카 국가들은 러시아의 대테러 부문 성과가 끔찍하다는 점을 숙지하길 바란다”고 말했다. 이에 대해 WP는 해당 관계자가 당사국이 아닌 파트너 국가인 러시아에 비난의 초점을 맞췄다고 지적했다.

말리는 최근 수년간 이슬람 무장단체와 군정, 그리고 군정이 고용한 러시아 용병들의 폭력이 맞물리며 심각한 치안 불안을 겪고 있다. 특히 JNIM은 지난해 연료 수송을 봉쇄해 말리 전역을 사실상 마비시켰고, 올해 봄에는 수도 바마코를 포함한 전국에서 동시다발적인 공격을 벌였다. 자살폭탄 공격으로 말리 국방장관을 살해하기도 했다.

미국인 납치 사건도 발생했다. 말리·니제르 접경지에서 활동하는 JNIM의 경쟁 조직인 IS 사헬은 지난해 미국인 선교사 케빈 라이드아웃을 납치했다. 그는 현재까지 말리에 억류된 것으로 알려졌다.

미국이 군사작전에 나설 경우 오히려 미국인을 겨냥한 공격을 촉발할 수 있다는 우려가 나온다. 사헬 지역 전문가인 커린 더프카는 “미국이 JNIM 지도부를 제거한다면 역효과를 낳을 수 있다”며 지금까지 미국 또는 역내 미국인을 공격하지 않았던 JNIM이 이들을 표적으로 삼게 될 위험이 있다고 말했다.

미 안보전문 싱크탱크 수판센터의 선임 연구원이자 사헬 지역 전문가인 와심 나스르는 “군사적 해결책을 한 차례 더 택한다고 해서 문제가 해결되지는 않을 것”이라고 말했다. 그는 2013년 프랑스 정부의 군사 개입 이후 커진 반감이 말리 등 사헬 지역에서의 쿠데타 촉발에 영향을 미친 점을 언급하며 “상황은 갈수록 더 악화해왔다”고 했다. 그러면서 JNIM과의 정치적 대화를 통한 분쟁 해결 노력이 필요하다고 강조했다.

미군과 현지에 주둔한 러시아 병력 간 우발적 충돌 또는 JNIM과 알카에다 본조직 간 밀착 강화 등의 역효과가 발생할 수도 있다고 WP는 분석했다.

트럼프 행정부는 반민주적 정부와 협력하지 않겠다는 조 바이든 전 행정부의 기조를 깨고 지난해 말리군에게 정보를 제공했다. 이에 민주주의 복귀 시점을 약속하지 않은 국가와 협력한다는 비판이 제기됐다.

앞서 트럼프 대통령은 지난해 취임 이후 예멘, 소말리아, 시리아, 이란, 이라크, 나이지리아, 베네수엘라 등 7개국에 대해 군사작전을 지시한 바 있다.