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KB금융 2분기 순익 1.9조, 신한금융 1.8조···역대 최대 실적

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KB금융그룹과 신한금융그룹이 나란히 올해 2분기 역대 최대 실적을 기록했다.

신한금융도 같은 날 2분기 당기순이익이 1조8201억원으로 지난해 같은 기간보다 17.5% 늘었다고 공시했다.

상반기 누적 순이익은 3조4427억원으로 13.3% 증가해 분기, 반기 기준으로도 모두 역대 최대 실적을 썼다.

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KB금융 2분기 순익 1.9조, 신한금융 1.8조···역대 최대 실적

입력 2026.07.23 17:58

  • 배재흥 기자

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KB금융 사옥. KB금융 제공

KB금융 사옥. KB금융 제공

KB금융그룹과 신한금융그룹이 나란히 올해 2분기 역대 최대 실적을 기록했다.

KB금융은 2분기 당기순이익이 1조9922억원으로 전년 동기보다 14.6% 증가했다고 23일 밝혔다. 상반기 누적 순이익은 3조8846억원으로 같은 기간 13.1% 늘었다. 분기와 반기 기준 모두 사상 최대치다.

KB금융 관계자는 “다변화된 포트폴리오를 기반으로 은행, 증권, 보험 등 핵심 계열사들이 상호 보완적인 실적을 이어왔다”며 “비은행 계열사의 실적 기여도는 44%, 특히 증권 기여도는 21% 수준까지 확대됐다”고 말했다.

이자이익은 3조1435억원으로 지난해 동기보다 1.2% 늘었으며 비이자이익은 1조9738억원으로 38.2% 급증했다.

계열사별로는 KB국민은행의 순이익은 1조1244억원으로 전년 동기보다 3.2% 줄었다. 기업대출 경쟁이 심화하고 조달 비용이 상승한 여파다.

반면 증시 호황으로 KB증권의 순이익은 4485억원으로 1년 전보다 182.1% 뛰었다. KB손해보험(2781억원)과 KB국민카드(1114억원)는 각 13.7%, 15.1% 늘었다.

신한금융도 같은 날 2분기 당기순이익이 1조8201억원으로 지난해 같은 기간보다 17.5% 늘었다고 공시했다. 상반기 누적 순이익은 3조4427억원으로 13.3% 증가해 분기, 반기 기준으로도 모두 역대 최대 실적을 썼다.

신한금융 관계자는 “자본시장 부문 손익이 전년 동기 대비 126.5% 성장하면서 비은행 계열사가 실적을 견인했다”며 “비이자이익 중심의 수익성 개선으로 견조한 실적을 냈다”고 말했다.

이자이익은 3조1344억원으로 지난해 동기보다 9.4% 늘었으며 비이자이익은 1조4499억원으로 14.6% 증가했다.

주요 계열사인 신한은행의 2분기 순이익은 1조3014억원으로 1년 전보다 14.3% 증가했다. 생산적 금융에 발맞춰 기업금융 중심으로 자산이 성장했다.

신한투자증권은 2893억원으로 91.6%, 신한자산운용은 353억원으로 153.7% 급증했다. 신한카드(1380억원) 역시 24.4% 불어났다.

한편 KB금융은 이날 자사주 매입·소각과 함께 주당 1155원의 분기 현금 배당을 결의했다. 신한금융도 2분기 주당 배당금을 740원으로 결정했다.

신한금융그룹 사옥. 신한금융 제공

신한금융그룹 사옥. 신한금융 제공

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