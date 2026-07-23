6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사 중인 검경 합동수사본부(합수본)가 ‘투표자 수 허위 입력’ 의혹과 관련해 23일 압수수색 등 강제수사에 돌입했다. 합수본은 중앙선거관리위원회와 경기도선관위 직원들이 투표자 수를 잘못 입력한 실수를 감추기 위해 전산상 통계 수치를 임의 수정한 단서를 포착했다. 이 과정에서 “(투표자 수) 총합계만 맞추면 된다”는 취지로 짬짜미한 정황도 나왔다. 사실이라면 단순한 직무유기를 넘어 조직적 범죄행위로 의심받을 사안이다. 민주주의 근간인 선거의 신뢰를 크게 훼손한 사건으로 엄중하게 대응해야 한다. 검경은 신속하고 철저한 수사를 통해 진상을 낱낱이 규명하기 바란다.

선관위 규정 등에 따르면, 투표 당일 투표자 수는 시간대별로 집계된다. 투표소 관리관이 전화로 투표자 수를 보고하면 읍면동 선관위에서 선거관리 시스템에 입력하는 방식이다. 이후 구시군 선관위, 시도 선관위, 중앙선관위로 순차 보고한다. 이를 바탕으로 투표율이 산정, 공개된다. 입력 내용 수정이 필요할 경우는 사유를 기재하고, 시도 선관위에서 수정 사유에 해당하는지를 확인해 수정 허용 여부를 결정하게 된다. 합수본은 선관위 직원들이 투표수 임의 수정을 모의한 정황이 담긴 메신저 기록을 확보했다고 한다. 경기도선관위 관계자가 “투표자 수가 오입력된 것 같다”고 보고하자 중앙선관위 관계자가 “뒤 시간대 투표자 수를 바꿔 총계수를 맞추자”는 취지로 말했다는 것이다.

투표용지 부족 사태를 계기로 선거관리 행정의 총체적 부실과 무능이 확인됐다. 그러나 선관위 직원이 공식 통계를 임의 수정한 정황이 드러난 것은 처음이다. 특히 실무자 차원에서 투표 통계를 마음대로 바꾼다 해도 이를 적발하거나 교정할 검증 시스템이 없다는 점이 충격을 더하고 있다. 합수본은 투표자 수 외에 다른 통계 지표에서도 임의로 수정이 이뤄지진 않았는지 철저히 수사해야 한다.

대의민주주의 국가에서 민주주의는 선거를 통해 구현된다. 선거 시스템의 신뢰 회복을 위해 특검 도입 등 가능한 모든 조치가 신속하게 이뤄져야 한다. 다만 수사 상황을 종합하면, 선관위가 전체 투표자 수나 후보자별 득표수에 손댄 정황은 드러나지 않았다. 이번 사안을 부정선거론 재점화의 빌미로 삼아 혼란을 부추기는 행태는 바람직하지 않다.