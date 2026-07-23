26표에 당락 갈린 부산 북구1 시의원 선거···선관위 재검표에도 순위 변동 없어

23일 진행된 부산시의원 북구1 선거구 재검표에서 기존 당선자인 강영두 국민의힘 시의원의 당선이 확인됐다.

부산시선거관리위원회는 이날 오후 1시30분부터 선관위 대회의실에서 부산시의원 북구1 선거구 재검표를 진행한 뒤, 오후 5시50분쯤 선거 결과를 발표했다.

선관위에 따르면 강 시의원이 5표를 추가 득표(1만9356표)했다. 문영남 더불어민주당 후보의 표는 기존보다 1표가 늘어나는 데(1만9326표) 그쳤다. 무효표는 두 사람의 추가 득표수(6표)만큼 줄어든 1415표로 집계됐다.

이날 재검표는 6·3 지방선거 당시 문영남 후보가 제기한 당선무효 소청으로 진행됐다.

선거 당시 북구1 선거구의 총 투표수는 4만97표이고, 이중 무효표가 1421표로 집계됐다. 선거에서 문 후보는 1만9325표(49.96%)를 받아, 1만9351표(50.03%)를 획득한 강영두 당시 후보에게 26표 차이로 패했다.

이날 재검표에는 검증사무원 48명이 투입됐으며, 사람이 직접 투표지를 확인하는 수개표로 진행됐다. 비용은 소청을 제기한 문 후보가 부담했다.