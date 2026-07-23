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[단독]“결국 답은 한동훈”···오세훈 선고 후 국힘 쇄신파 단체방에 친한계 반응 기사 올라와

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본문 요약

조은희 국민의힘 의원이 지난 22일 당내 쇄신파 의원 모임인 '대안과미래' 온라인 단체 대화방에 오세훈 시장 1심 선고에 대한 친한동훈계 의원 반응을 담은 기사 일부분을 올린 것으로 23일 확인됐다.

연합뉴스는 친한계 한 초선 의원과의 통화를 인용해 "1000만원 벌금형을 뒤집기는 어렵지 않겠느냐. 오 시장에게는 큰 위기가 온 것 같다"며 "결국 원내의 눈이 반사적으로 한 의원을 향해 좀 더 많이 가지 않겠느냐. 장동혁 체제의 변화와 함께 한동훈 복당론도 논의가 많이 될 것"이라고 말했다고 보도했다.

다른 친한계 초선 의원은 연합뉴스와의 통화에서 "이 정도 선고면 3심까지 가도 100만원 밑으로 가기 어려울 것 같다"며 "사람이 없으니 결국 '답은 한동훈이다' 이렇게 되지 않겠느냐"고 말한 것으로 보도됐다.

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[단독]“결국 답은 한동훈”···오세훈 선고 후 국힘 쇄신파 단체방에 친한계 반응 기사 올라와

입력 2026.07.23 18:09

수정 2026.07.23 18:30

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  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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조은희 의원, 당권 구도 변화 전망 기사 캡처해 공유

친한계 “뒤집기 어려워” 등 담겨···단체방 무반응

조 “진심인지 확인 차···아니라고 연락와서 지워”

오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 선고 공판을 마친 뒤 법정을 나서고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 선고 공판을 마친 뒤 법정을 나서고 있다. 연합뉴스

조은희 국민의힘 의원이 지난 22일 당내 쇄신파 의원 모임인 ‘대안과미래’ 온라인 단체 대화방에 오세훈 시장 1심 선고에 대한 친한동훈계 의원 반응을 담은 기사 일부분을 올린 것으로 23일 확인됐다. 이 기사는 오 시장의 상고심 전망을 어둡게 보고, 차기 대선 경쟁을 두고 한동훈 무소속 의원 쪽으로 대세가 갈 것이라는 친한계 의원의 반응을 담고 있다.

경향신문 취재 결과, 조 의원은 오 시장 1심 선고가 있었던 전날 연합뉴스가 보도한 ‘오세훈 1심 공직상실형에 국힘 당권·대권 구도 변화 촉각’ 기사 내용의 일부분을 캡처한 사진을 올렸다.

이 사진에는 두 명의 친한계 의원 반응이 담겼다. 연합뉴스는 친한계 한 초선 의원과의 통화를 인용해 “1000만원 벌금형을 뒤집기는 어렵지 않겠느냐. 오 시장에게는 큰 위기가 온 것 같다”며 “결국 원내의 눈이 반사적으로 한 의원을 향해 좀 더 많이 가지 않겠느냐. 장동혁 체제의 변화와 함께 한동훈 복당론도 논의가 많이 될 것”이라고 말했다고 보도했다.

다른 친한계 초선 의원은 연합뉴스와의 통화에서 “이 정도 선고면 3심까지 가도 100만원 밑으로 가기 어려울 것 같다”며 “사람이 없으니 결국 ‘답은 한동훈이다’ 이렇게 되지 않겠느냐”고 말한 것으로 보도됐다.

기사가 담긴 사진이 올라간 뒤 단체 대화방에서 의원들은 반응을 하지 않은 것으로 전해졌다. 조 의원은 이날 해당 사진을 지웠다.

조 의원은 이날 통화에서 “아무 의견을 달지 않고 기사만 올렸다. 친한계가 이렇게 생각하고 있는지 이게 진심인지 확인하고 싶었다”며 “다수 의원이 연락이 와서 진심이 아니라고 얘기해서 오해가 풀려서 기사를 내렸다”고 말했다.

당 관계자는 이날 통화에서 “파이를 키워가야 하는 상황에서 경쟁자는 더불어민주당이지 국민의힘 내부 인사가 아니다”라고 말했다.

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