미 국무장관 “이란 막대한 대가 치를 것···후티는 이란에 속은 것”

마코 루비오 미국 국무장관이 이란에 “막대한 대가를 치를 것”이라고 경고했다. 홍해 봉쇄에 나선 예멘의 친이란 후티 반군에 대해서는 “이란에 속아 함정에 빠졌다”고 주장하며 긴장 완화를 촉구했다.

루비오 장관은 23일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 동남아시아국가연합(아세안) 외교장관 회의에서 “미국은 이란과의 합의를 성실히 이행했지만 이란은 합의를 계속 번복하고 있다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “이란이 허세를 부리고 있지만 실제로는 막대한 피해를 입고 있으며 앞으로도 계속 고통을 겪게 될 것”이라며 “앞으로 며칠간 계속 큰 손실을 보면 생각을 바꿀지도 모른다. 이란은 아직 합의를 체결할 준비가 되지 않은 것으로 보이지만 조만간 입장을 바꿀 가능성이 있다”고도 덧붙였다.

12일 연속 이어지고 있는 미국과의 교전이 이란을 협상 테이블로 나오게 할 수도 있다는 취지로 풀이된다.

홍해 봉쇄를 선언한 데 이어 이날 유조선 공격에 나선 후티 반군에 대해서는 “후티는 이란에 속아 이용당했다”면서 “후티가 긴장을 완화하기 바란다”고 촉구했다.

논란이 된 사우디아라비아와의 핵 협정 체결을 두둔하는 발언도 나왔다. 루비오 장관은 “사우디는 중요한 전략적 파트너이고 그들과 핵 협정을 체결하는 것은 타당하다”며 “사우디를 비롯해 다른 국가들과 맺는 모든 핵 협정에는 적절한 안전 조치가 포함될 것”이라고 말했다.

국제형사재판소(ICC)에 대한 수위 높은 비난도 이어갔다. 그는 “ICC에는 미치광이들, 정신 나간 사람들이 있다”며 ICC 비준국이 아닌 미국의 정치인이나 군 관계자가 ICC 재판을 받는 일은 결코 없을 것이라고 강조했다. 그는 지난 13일에도 월스트리트저널(WSJ) 기고문을 통해 “ICC가 미국인을 수사해 자국 주권과 법률을 훼손한다”면서 ICC 해체를 주장한 바 있다.