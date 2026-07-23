[속보]민주당 당대표 후보 3인 김민석·정청래·송영길 선출

더불어민주당은 23일 8·17 전당대회 예비경선 결과 당대표 후보에 정청래, 김민석, 송영길 의원이 선출됐다고 밝혔다.

최고위원 후보에는 박선원·이성윤·한민수·서미화·최민희·김영호·임미애 의원, 김용 전 민주연구원 부원장 등 8명이 선출됐다.