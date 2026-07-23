민주당 당대표 후보 3인 ‘김민석·정청래·송영길’ 확정···본선 레이스 돌입

예비경선 결과 발표···17일 최종 당선자 나와

8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 후보 3인에 김민석·정청래·송영길 의원(기호순)이 23일 최종 확정됐다. 2028년 총선 공천권을 쥔 집권 여당 대표를 선출하는 본선 레이스가 시작됐다.

소병훈 전당대회 선거관리위원회 위원장은 이날 국회 의원회관에서 열린 예비경선 결과 발표에서 세 사람이 예비경선을 통과했다고 밝혔다. 고민정 의원과 김보미 전 강진군 의원은 낙선했다. 후보 간 순위는 공개되지 않았다.

이번 당대표 예비경선은 권리당원 35%, 중앙위원 35%, 일반 국민여론조사 30%가 반영됐다. 중앙위원급 선거인단 투표율은 88.38%(439명), 권리당원 투표율은 37.42%(58만1484명)로 집계됐다. 중앙위원과 권리당원을 합친 총투표율은 37.44%(58만1872명)이었다.

김 의원은 후보 선출 후 소감에서 “무거운 책임감으로 경선에 임하겠다”며 “오늘 37% 정도의 투표율을 이번 본 경선에서는 당원 주권 1인1표를 기념해서 100% 당원 투표가 될 수 있도록 우리 모두 노력하자”고 말했다. 그는 당 지도부를 향해 “전당대회가 본격적으로 시작되기 때문에 검찰개혁 문제는 마무리할 때가 되었다”며 “검찰개혁이 걸림돌이 되어서도, 이용물이 되어서도 안 된다”고 말했다.

정 의원은 김대중·노무현·문재인 전 대통령과 이재명 대통령을 언급하며 “총선과 대선에서 승리하려면 어떻게 해야 하겠느냐. 네 분의 대통령을 지지했던 당원들부터 총 단결해야 하지 않겠느냐”며 “민주당을 한 번도 탈당하지 않고 민주당의 정체성, 개혁 깃발을 20년 동안 높이 들었던 변함없는 민주당 바라기 정청래가 그것을 하겠다”고 말했다.

송 의원은 “이번 전당대회를 통해 우리 국민에게 지금 대한민국이 처한 현안이 무엇인지 하나하나 해법과 대안을 제시하는 미래 지향적 민주당을 보여드리겠다”며 “2030세대 없이 2030년 대선 없다는 제 슬로건처럼 청년 세대에 희망을 줄 수 있는 대안을 제시하겠다”고 말했다.

전당대회 본선에서 후보 간 싸움은 더욱 치열하게 전개될 전망이다. 정 의원과 김 의원은 이미 경선 과정에서 ‘자기 정치’ ‘조국혁신당과 합당 실패’ 등의 문제를 놓고 강하게 맞붙었다. 최근에는 김 의원이 제기한 ‘신천지 전당대회 개입설’을 놓고 부딪히고 있다. 정 의원은 김 의원이 자신을 겨냥해 신천지 설을 제기하고 있다고 보고 “근거를 제시하라”고 연일 압박 중이다. 김 의원은 적당한 시점에 근거를 밝히겠다는 입장이다.

본선에서는 전국대의원과 권리당원 70%, 국민여론조사 30%로 당선자가 결정된다. 약 155만명에 달하는 권리당원 표심이 ‘선명한 개혁’을 내세우는 정 의원, ‘이재명 정부 뒷받침’을 강조하는 김 의원, ‘2030 청년’을 키워드로 한 송 의원 중 어디로 향할지 주목된다. 당대표 선거에 처음으로 도입된 선호투표제도 이번 선거의 변수로 꼽힌다. 컷오프된 고 의원과 김 전 의원을 지지하던 표심이 어떤 후보에게 향할지도 관전 포인트다.

첫 순회 경선은 다음달 1일 충청권을 시작으로 2일 부산·울산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 전남광주·전북, 16일 경기·서울에서 치러진다. 국민여론조사, 재외국민 투표 결과 등을 합친 최종 당선자는 전당대회 당일인 17일 발표된다.