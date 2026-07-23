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본문 요약

이창동 감독의 신작 영화 <가능한 사랑>이 오는 9월 열리는 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐다.

이로써 한국 영화는 지난해 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>에 이어 2년 연속 베니스영화제 경쟁 부문에 진출하게 됐다.

이창동 감독의 영화가 베니스영화제 경쟁 부문에 오른 것은 2002년 <오아시스> 이후 24년 만이다.

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이창동 ‘가능한 사랑’ 베니스영화제 경쟁부문 초청···박찬욱 이어 한국 영화 2년 연속 진출

입력 2026.07.23 19:51

수정 2026.07.23 19:59

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  • 고희진 기자

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영화 <가능한 사랑>의 촬영현장. 이창동 감독과 배우 전도연. 넷플릭스 제공

영화 <가능한 사랑>의 촬영현장. 이창동 감독과 배우 전도연. 넷플릭스 제공

이창동 감독의 신작 영화 <가능한 사랑>이 오는 9월 열리는 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐다.

베니스영화제 측은 23일 연 기자회견에서 <가능한 사랑>을 비롯한 경쟁 부문 초청작을 공개했다.

이로써 한국 영화는 지난해 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>에 이어 2년 연속 베니스영화제 경쟁 부문에 진출하게 됐다.

이창동 감독의 영화가 베니스영화제 경쟁 부문에 오른 것은 2002년 <오아시스> 이후 24년 만이다. 당시 <오아시스>는 감독상과 신인배우상(문소리), 국제비평가협회(FIPRESCI)상을 받았다.

<가능한 사랑>은 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 해고노동자와 그의 아내, 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편은 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하게 된다.

이 감독이 2018년 <버닝> 이후 8년 만에 선보이는 신작으로 넷플릭스가 제작했다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등 연기력이 입증된 배우들이 출연했다.

9월 2∼12일(현지시간) 개최되는 베니스영화제는 칸, 베를린과 함께 세계 3대 국제영화제로 불린다. 2012년 김기덕 감독의 <피에타>가 한국 영화 최초로 이 영화제에서 최우수작품상인 황금사자상을 받은 바 있다.

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