쿠팡 개인정보 유출 사건의 해결 과정이 예상보다 험난하다. 약 3755만건에 달하는 고객 정보가 유출되며 전 국민의 불안을 조성한 사건은 그간 국회 청문회와 민관합동조사를 거쳤고, 6000억원이 넘는 과징금을 개인정보보호위원회가 부과하며 일단락되는 분위기였다.



그런데 이 처분에 대해 미국 의회와 정부가 나스닥에 상장된 미 기업에 대한 차별이라는 프레임을 들이밀면서 쿠팡 사태는 외교통상 문제로 비화될 조짐이다. 사건 조사 과정 때부터 기미를 보이던 미 정치권의 간섭은 정부의 제재가 금액으로 구체화되면서 본격화돼 전방위로 우리 정부에 압력을 가하는 모양새다. 자국민의 개인정보를 보호하기 위한 우리 정부의 대처를 미국의 선도적 기업을 옭아매기 위한 규제 활동으로 바라보는 미 정계의 관점은 이미 만연돼 있고 심지어 견고해 보인다. 최근 일시 귀국한 주미대사가 쿠팡 사태를 생각했던 것보다 훨씬 오래가는 이슈라 언급한 것도 이러한 관점에 대한 우려로 읽힌다.



하지만 기업 활동 전반을 대한민국에서 수행하고 있는 쿠팡에 대한 미 정치권의 일방적인 편들기는 우리의 시각에서는 부적절한 관여로 보일 수밖에 없다. 그런데 이러한 간섭은 미국의 법적 전통과 원칙에 비추어 봐도 부당하기에 문제가 심각하다. 사태의 핵심은 쿠팡이 저지른 개인정보 유출에 있는데, 이로 인한 피해에 상응하는 책임을 묻는 과정은 미국 사회가 그렇게 강조하는 책임주의에 기반한 ‘법의 지배’의 실천이다. 나아가 고객의 소중한 개인정보를 안전하게 관리하지 못한 책임을 묻는 것은 미국에서 논의가 시작되고 형성된 사생활에 대한 권리를 실현하고 보장하기 위한 노력이다.



일반적으로 개인정보에 대한 권리는 사생활의 비밀과 자유를 보장하는 프라이버시권으로 이해된다. 그런데 프라이버시권은 훗날 미 연방대법원 대법관이 되는 루이스 브랜다이스가 1890년에 제시했고, 이후 연방대법원이 헌법적 권리로 인정한 뒤에 우리를 포함한 많은 국가의 헌법에 수용되며 보편적 권리로 받아들여졌다. 그러기에 사생활과 개인정보를 보호하려는 우리 정부의 노력을 미 정계가 왜곡된 시선으로 폄훼하는 것은 그들이 자랑하며 내세우는 입헌주의와 인권 보호의 전통에 부합하지 않는다.



또한 미 정계의 반응은 독점기업에 대한 강력하고 포괄적인 규제를 강조하는 미국의 법적 전통과도 충돌한다. 흥미로운 것은 앞서 언급한 브랜다이스 대법관이 이러한 전통의 형성에도 영향을 미쳤다는 점이다. 브랜다이스는 1933년의 한 판결문에서 이미 독점의 거대함 자체가 사회적 해악이자 저주라 언급했다. 그리고 거대 독점기업은 막대한 자본으로 로비 활동을 해 여론을 형성하고 정책을 유리하게 이끌면서 민주주의를 위협하기에 위험하다고 지적했다.



독점의 위험을 개인의 주체성과 자치의 파괴, 즉 민주주의의 훼손에서 찾는 그의 혜안은 반독점법 분야에서 미국적 전통을 형성하며 후대에 상당한 영향을 미쳤다. 현대 정보사회에서 플랫폼 기업의 독점은 경쟁과 혁신을 저해하고 민주주의를 해칠 수 있기에 위험하다고 역설한 리나 칸 전 미 연방거래위원회 위원장은 그의 대표적 계승자임을 자처했다.



쿠팡은 한국 온라인 유통시장에서의 독점적 지위를 남용해 폐쇄적 생태계(walled garden)에 갇힌 고객의 권리 침해를 외면하고 권리 보호의 민주적 요청에 응답하려는 정치 영역의 노력을 무시했다. 물론 쿠팡의 이러한 행태가 미국 시장에서 벌어진 것은 아니기에 미 정계에서 독점의 폐해를 문제 삼는 것을 기대하는 것은 무리일 수 있다. 하지만 민주주의의 수호자를 자칭하는 미국이 권리 침해에 무감각하고 민주주의를 위협하는 과도하게 집중된 경제력을 적극적으로 옹호하는 것은 적어도 브랜다이스와 미국법의 전통과 원칙에 부합하지 않는 것으로 보인다.



미국인들에게 사랑받는 가장 뛰어난 대법관 중 하나로 꼽히는 브랜다이스가 개인의 권리와 민주주의의 보호와 관련해 남긴 법적 유산은 시대를 초월한 보편적 합리성을 확보하며 미국 사회에서 여전히 견고하다. 그가 살아 있다면 작금의 쿠팡 사태에 대한 미 정치권의 반응에 어떠한 평가를 내릴까? 지배적 지위를 통해 개인의 권리를 침해하고 민주주의를 위협하는 경제권력에 대한 무분별한 비호는 미국적이지 않다며 준엄하게 꾸짖지 않을까 추측해본다.