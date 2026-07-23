[이갑수의 일생의 일상]사는 동안 달을 자주 우러러볼 것

며칠 전 작정하고 밤하늘에서 달을 찾았다. 인류가 처음으로 달에 발을 디딘 1969년 7월20일. 인간의 몸이 나사처럼 지구와 달을 연결한 날이었다. 거대하게 회전하는 중력 법칙에 따라 그날은 올해도 어김없이 또 왔다. 국어사전은 “지구의 위성. 햇빛을 반사하여 밤에 밝은 빛을 낸다. (…) 공전 주기는 27.32일, 반지름은 1738㎞이다”라고 풀이하지만 달을 그 말에 다 가둘 수는 없다.



너 없는 나를 상상할 수 없듯 달 없는 눈앞의 공중을 상상할 수 있으랴. 월드컵과는 아무 상관 없는 달이지만 달력의 기원이고, 월광의 산실이고, 월급을 가능케 하는 것. 달이란 외계가 있어 인간의 생은 저 안온한 울타리 안에서 하루하루 영위할 수 있다. 아무리 간절해도 몸이 있는 한 눈으로밖에 갈 수 없는 곳. 이백의 시 한 구절을 붙잡고 올라가 보는 곳. <삼국유사>의 한 문장을 타고 잠시 다녀오는 곳. 저 달이 아니었다면 세상의 고독은 어디를 의지처로 삼았을까. 그런 곳을 고요의 바다(달)에 착륙하였다가 태평양(지구)으로 귀환한 것.



모선에 떨어져 나온 착륙선의 계단을 딛고 지구인이 달 표면에 내려서는 날, 한국은 그날을 임시공휴일로 지정했다. 칙칙거리는 흑백 텔레비전으로 생중계 화면을 직접 본 기억. 그 이후 버스 승강구를 내릴 때 우주인 같은 기분을 더러 냈던가. 달의 표면을 인간이 밟았다고 달의 신비, 달의 숭고함이 깨진 건 아니었다. 손바닥에 휴대폰을 처음 쥔 날, 발등만 보던 시선을 들어 올려 매일 달 보며 한 장씩 찍자는 결심을 했었다. 그날 이후 실제 그리했더라면 나는 조금이나마 다른 사람이 될 수 있었을까.



지구에서 보면 저 위에 달, 달에서 보면 저 위에 지구. 해와 별과 달이 어울린 여기는 납작한 네모가 아니다. 우주는 서로가 서로를 정중히 받드는 곳. ‘인간도처유청산’이라지만 저 청산을 높이 들어 올리는 게 또한 달 아닌가. 한밤중 홀로 길을 갈 때, 문득 나타나 동무해주는 달. 오늘 밤도 저 어딘가에는 우리나라 최초의 달 궤도선 ‘다누리’호가 스치듯 지나가겠지. 나는 나에게 부탁한다. 사는 동안 달을 자주 우러러볼 것. 나중에 이곳을 떠나 달의 뒷면을 징검다리 삼아 더욱 나아갈 때 나의 거처가 매우 달라질지도 모를 일!

