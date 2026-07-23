좋은 이웃이란 뭘까? ‘좋은 이웃’ 타령이라니, 요즘 세상에 ‘성은이 망극하나이다’를 고하는 기분이 드오. 내가 기억하는 가장 인상적인 이웃은 옆집 할머니였다.



할머니는 내가 이사온 집에 전에 살던 ‘성님네’ 집이 어떻게 변했는지 궁금하다며 불쑥 찾아오셨다. 그날 문득 좋은 이웃이란 서로의 존재 자체를 몰라도 되는 완벽한 타인이 아닐까 생각했다.



그랬던 내가 최근 오지랖을 부리며 기꺼이 ‘나쁜 이웃’이 되었다. 우리 빌라 거주자 단톡방에 1층 공동 현관문에 도어록을 달아 밤에는 닫아두자는 제안이 올라온 것이 발단이었다. 여름철 벌레와 소음을 막고 1인 가구의 안전도 챙기자는 취지였다. 모두 동의하던 중, 누군가 “쿠팡 새벽배송은 어쩔 거냐”며 우려를 표했다. 30년 넘은 오래된 우리 빌라에는 자동문 시스템이 없어서 배송기사님이 나가실 때 문을 안 닫고 가시면 말짱 소용이 없다. 나는 끙끙 고민하다 이것도 기회다 싶어 작심 발언을 던졌다. “이참에 우리 모두 새벽배송을 끊어볼까요?” 그리고 한동안 아무도, 아무 말도 없었다.



그냥 이사나 갈까, 고민하던 차에 톡이 올라왔다. “○○호인데요. 저는 앞으로도 쿠팡 프레시를 쓰게 될 것 같아요. 그래도 글을 보고 생각해보는 계기가 됐어요. 동네에서 살 수 있는 상품들을 찾아보고 조금씩 시도해봐야겠네요. 많이 고민하며 쓰셨다는 거 느꼈어요.”



쿠팡에서 탈퇴한 ‘탈팡’ 실천자도, 여전히 새벽배송을 이용하는 사람도 안다. 저녁이 없는 삶, 돌봄의 부재와 시간 빈곤, 지역 상권의 쇠퇴를 빼놓고는 지금의 쿠팡을 논할 수 없음을 말이다. 이소연 작가는 “쿠팡이라는 괴물이 필요하지 않은 사회를 만들지 않는 한, 공공이 실패한 자리를 가장 효율적으로 착취한 결과인 쿠팡은 여전할 것”이라고 썼다. 아니나 다를까, 일련의 사태로 경영상 타격을 입었던 쿠팡은 최근 다시 예전 이용자 수를 회복했다.



쿠팡의 압도적 성장은 24시간 자원과 인력을 최대치의 속도로 갈아넣는 이른바 ‘혁신’을 통해 가능했다. 우리는 시민이자 소비자로서 갈등하지만, 대개는 비대한 소비자 정체성이 시민적 정체성을 압살하는 선택을 내린다. 극도로 강력한 화석연료 사회에서는 더 많이 더 빠르게 소비할수록 합리적이고 효율적이기 때문이다. 그 결과 막대한 탄소와 쓰레기를 배출하고, 물건은 물론 사람도 일회용으로 쓰고 버리고, 우리가 사는 세상은 총체적으로 망가져 간다.



우리 빌라는 끝내 쿠팡의 새벽배송을 끊어내진 못했다. 그럼에도 나는 좋은 이웃과 연결되어 있다는 사실을 깨달았다. 좋은 이웃이란 남의 ‘내돈내산’에 말을 얹기도 하고 다정한 태도로 그 낯선 의견을 듣기도 하고, 계단에서 마주치면 슬쩍 인사하는 언저리에 있지 않을까.



구마시로 도루 작가는 <쾌적한 사회의 불쾌함>에서 “소비자가 아닌 시민적 정체성을 지키기 위해서는 낯선 사람, 낯선 라이프스타일과 맞닥뜨리며 서로 영향을 주고받을 여지를 지켜나가야 한다”고 썼다. 내가 쿠팡을 탈퇴했던 이유도 싸고 편리하게 구입하는 경제적 합리성을 넘어, 불편하게 부딪히더라도 서로에게 다정한 시민이자 좋은 이웃이 될 가능성을 포기하고 싶지 않아서였다.