경찰, ‘산불 이재민 임시주택 납품 의혹’ 안동시청 압수수색

경찰이 산불 이재민 임시주택 납품 과정에서 제기된 비위 의혹과 관련해 안동시청을 압수수색했다. 권기창 안동시장 선거캠프에서 활동한 측근 2명이 잇따라 구속된 데 이어 안동시를 둘러싼 경찰 수사가 이어지고 있다.

23일 경북경찰청에 따르면 경북청 반부패수사1대는 안동시청 건축과 등에 수사관을 보내 컴퓨터와 관련 서류 등을 확보했다.

이번 압수수색은 지난 3월 경북 산불로 집을 잃은 이재민에게 공급된 임시주택의 납품 과정에서 제기된 각종 의혹을 확인하기 위한 것으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 혐의와 압수수색 영장에 적시된 내용은 공개하지 않았다. 경찰 관계자는 “산불 이재민 임시주택과 관련해 제기된 의혹을 수사하고 있다”며 “수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

앞서 경찰은 지난 14일 공직선거법과 정치자금법 위반 등 혐의로 안동시 산하 시설관리공단 사외이사 A씨(50대)를 구속했다.

권 시장의 선거캠프에서 활동한 것으로 알려진 A씨는 후원금 명목으로 수천만원대 금품을 받았다가 돌려준 혐의를 받는다. 시설관리공단의 국민의힘 입당원서 모집에 관여한 혐의도 받고 있다.

경찰은 지난달 11일 뇌물수수 혐의로 전 안동시 소통비서관 B씨(50대)를 구속 송치했다. B씨 역시 2022년 지방선거 당시 권 시장 선거캠프에서 활동했으며 권 시장 취임 이후 정무직 6급 상당의 임기제 공무원으로 채용됐다.

B씨는 지난해 3월 안동시 관급자재 납품 계약 과정에서 업주로부터 8000만원 상당의 뇌물을 받고 편의를 제공한 혐의를 받는다.

경찰은 B씨의 주거지와 사무실 등을 압수수색해 뇌물로 추정되는 현금 7000만원과 관련 자료를 확보했다.